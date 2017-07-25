Новые рабочие места и инвестиционная привлекательность: выездное заседание Правительства прошло в Борисовском районе

Новости Беларуси. Как создать новые рабочие места и повысить инвестиционную привлекательность региона, 25 июля обсуждали на выездном заседании Правительства в Борисовском районе. Это перспективный регион, где реализуются крупные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, на завершающем этапе – производство по сборке легковых авто. Но есть и проблемные предприятия. А промышленность – отправная точка для развития социальной сферы. Это строительство жилья, зарплата. Одним словом, есть что обсудить. В надежных руках Игоря Степурко самая хрупкая часть будущего авто. Он проверяет, как закреплены стекла в машине. К слову, руками на этом предприятии многое трогать запрещено. Практически все этапы сборки автоматизированы. Найти общий язык с роботами слесарю помогло высшее образование.

Игорь Степурко, слесарь механосборочных работ:

Здесь действительно очень комфортно, здесь чистые условия, мы не находимся ни в какой грязи. Завод «Белджи» – на финишной прямой. Зеленый свет новые авто увидят уже в начале осени. А в ноябре в Беларуси появится и производство двигателей внутреннего сгорания. Это увеличит долю белорусских комплектующих в «Белджи» до 30%.

Леонид Воронеж, заместитель председателя Борисовского райисполкома:

Очень прорывной проект. Очень значимый для Борисовского района. Самое главное – это занятость нашего населения. Как я говорил, 500 рабочих мест будет создано. Это и заработная плата наших работников, и социальный пакет. Такая машина сходит с конвейера каждые 12 минут. Когда же завод заработает в полную силу, то время сократится втрое. Всего же здесь планируют выпускать около 60 тысяч таких легковушек в год.

Если это предприятие только встает на промышленный путь, то эти цеха уже прошли и огонь, и воду. Завод «Автогидроусилитель» создали еще в 60-ых прошлого века. Это единственное на постсоветском пространстве предприятие, где создают систему рулевого управления для большегрузов и автобусов.

В целом дела на производстве шли неплохо, но рентабельность снизилась, когда просел российский автомобильный рынок. В основном в Россию и поставляет свой товар этот завод. Чтобы не потерять крупный рынок сбыта, здесь планируют расширить производство.

Василий Лавник, генеральный директор ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»:

И планируем по выходу после реализации этого проекта создать порядка 100 новых рабочих мест на предприятии. Проект оценен на сегодняшний день в 34 миллиона долларов. Этот инвестиционный проект должен стать для предприятия тем самым спасательным кругом. Он будет реализован в три этапа. В итоге должны получить комплектующие для новой продукции российского автопрома и для машин «Белджи».

Владимир Зиновский, министр экономики Республик Беларусь:

Надо переоценить, переориентировать предприятия на другую, конкурентную, продукцию. И от этого зависит и заработная плата работников предприятий. Промышленная и торговая сеть «Веста» не только успешно развивается, но и инвестирует в экономику региона. С 2010 года команда на ноги поставила шесть убыточных предприятий. Работа именно в такой сцепке приносит лучший результат.