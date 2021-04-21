Повышение ставки рефинансирования должно сдержать инфляцию в Беларуси

Ключевой для белорусской экономики показатель не менялся с 1 июля 2020 года. Это был самый низкий уровень в истории для отечественной банковской системы.

Новости Беларуси. 21 апреля ставка рефинансирования выросла до 8,5 % годовых. Мера вынужденная и позволит сдержать инфляцию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От ставки рефинансирования зависит большинство банковских кредитов. Чем она ниже, тем дешевле будут займы. В то же время слишком дешевые кредиты разгоняют инфляцию. Задача регулятора – удерживать равновесие, чтобы ставка рефинансирования соответствовала ситуации в экономике и не способствовала росту цен. Более высокие ставки по кредитам при высокой инфляции сдерживают потребительское кредитование, а значит и саму инфляцию, которую в противном случае разгонял бы завышенный потребительский спрос.

По прогнозам Нацбанка, в декабре инфляция будет в рамках 7 %, а во втором квартале 2022-го – около 5 %.