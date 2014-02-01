Как соленый огурец и моченые яблоки могут заменить Беларуси нефть, калийную соль и газ? Интервью с руководителем «Белкоопсоюза» Валерием Ивановым

Во многих странах мира, порой не очень-то понимая, где находится Беларусь, знают белорусскую продукцию и белорусские продукты питания. К этому причастна старая система под названием «Белкоопсоюз». И чуть позже мы покажем их натуральные продукты прямо здесь, в студии. А поводом для разговора стало совещание у президента Лукашенко.

Отечественная потребкооперация – старейшая торговая организация страны. Но это вовсе не значит бесперспективная. В ближайшее время «Белкоопсоюз» должен выйти на новый эффективный уровень работы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Назначая нового председателя «Белкоопсоюза», мы договорились, что по прошествии небольшого промежутка времени он вместе со своими союзниками, соратниками и подчиненными представит нам то, как он будет дальше работать, как будет функционировать система «Белкоопсоюза» и что будет предпринято, как принято модно сейчас говорить, нынешней командой по совершенствованию деятельности «Белкоопсоюза» и выводу его из финансовой ямы.

Отечественная потребкооперация обслуживает сегодня порядка 3,5 миллионов человек, делает десятую часть розничного товарооборота страны. Однако рентабельность не дотягивает и до 1%.

Валерий Иванов, председатель «Белкоопсоюза», видит перспективу в открытии новых 55 крупных объектов и почти сотни магазинов «шаговой доступности». У кооператоров уже в ближайшее время появится единый оптовый поставщик, планируется увеличить заготовку ягод и грибов. Приведут в порядок овощехранилища, модернизируют 4 десятка своих производственных площадок, завершат организацию торговли в автомагазинах. При этом должна не пострадать важнейшая социальная функция потребительской кооперации.

Александр Лукашенко:

Перспектива, связанная с магазинами потребкооперации на селе, будет связана с агрогородками: в каждом агрогородке должна быть мощная торговая точка.

Мы убедились уже: для частника главное прибыль. И чем больше, тем лучше. А нам-то людей надо обеспечить. Треть населения! Основа страны – крестьяне.

1 год вам на оптимизацию. Все, что надо, ликвидируйте, передайте председателям райисполкомов, где это вам не надо, но обеспечьте по перечню все необходимое.

Чтобы вывести потребкооперацию на достойный уровень работы, усилий одних кооператоров недостаточно. Необходима помощь производителей товаров, местных властей. При слаженной совместной работе может улучшить и закупку излишков продукции у сельчан, и переработку. А это уже экспортные возможности. Сделанные по народным рецептам, без искусственных добавок, мясные «прысмаки», соленья, варенья, соки, минеральная вода – такой продукт всегда высоко ценился как отечественным, так и зарубежным потребителем.

Завершая совещание, глава государства еще раз призвал председателя «Белкоопсоюза» взяться за работу засучив рукава. Невзирая на высокую конкуренцию со стороны крупных сетевиков и частников, предприятия потребкооперации должны выйти на достойные позиции в отечественной торговле и переработке.

Александр Лукашенко:

Вывести эту отрасль, наконец-то, на нормальный уровень. Опыта, знаний у вас предостаточно. Вы много занимались конкретным делом, политическими вопросами. Поэтому действуйте. Власти у вас достаточно. Отвечаете Вы и губернаторы за это.

А теперь о подробностях жизни «Белкоопсоюза», о том, что, может быть, осталось за кадром, мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии председатель правления «Белкоопсоюза», если попросту говоря. А правильно – председатель Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.

Юрий Козиятко:

Валерий Николаевич, здравствуйте!

Валерий Иванов:

Здравствуйте!

Юрий Козиятко:

Вы как настоящий руководитель, который управляет большим хозяйством, пришли, вот, с «прысмаками». Рука не поднимается попробовать их, потому что все так красиво. Наверное, придется, может быть, потом, поговорить. Да?

Валерий Иванов:

Я думаю, что то, что здесь, в студии, это, может, 1/100 часть того ассортимента, который выпускают предприятия Белкоопсоюоза. И «дарит» нашему населению.

Юрий Козиятко:

Ну, тут и сальце, и огурчики… Так и хочется сказать, что это - закуска. Самогон-то хоть производите или нет? Честно скажите.

Валерий Иванов:

Ну, в Республике Беларусь производится. (улыбается) В «Белкоопсоюзе» конкретного производства нет, но вместе с тем, наверное, тема актуальная.

Юрий Козиятко:

Лицензию не получили просто. (улыбается)

Валерий Иванов:

…да. Может быть, и можно будет внедрить на перспективу.

Юрий Козиятко:

Ну, Вы пришли, как в советские времена. Обычно в советские времена приходили в гости со своими салатами.

Валерий Иванов:

Я не думаю, то, что худшее осталось от советских времен. Наоборот, лучшее. То, что делали традиционно, сколько мы помним себя, потребкооперации. И не только потребкооперации. Это то, что необходимо сегодня нашему населению, особенно городскому населению. И то, что мы стараемся произвести и продать в наших брендовых магазинах, которые называются «Народны кут».

Юрий Козиятко:

Ну, вот, подтекст Вы уловили моего вопроса о том, что там все с советских времен. Иногда возникает мысль: а, может, «Белкоопсоюз» – это тоже такой пережиток советского прошлого? Нужна такая махина, огромная организация сегодня?

Валерий Иванов:

Я думаю, с советских времен осталось только название – «Белкоопсоюз».

Юрий Козиятко:

А есть аналоги в других странах? Сохранились?

Валерий Иванов:

Есть, да.

Валерий Иванов:

84 страны сохранили потребкооперацию. И мы являемся членами Международной потребкооперации.

Юрий Козиятко:

Литва, Латвия, Польша, вступившие в Евросоюз, тоже сохранили?

Валерий Иванов:

Осталось только название. По сути дела, ничего не осталось. Все перешло в частные руки.

Юрий Козиятко:

Может, и вам нужно частникам все отдать?

Валерий Иванов:

Ну, может быть, и нужно, но я не думаю, что это будет с пользой для нашего населения. Те, которые испытывают потребность сотрудничать с нами, заходят в наши магазины, пользуются нашими видами услуг, пользуются нашей продукцией, которую мы выпускаем. Я думаю, что они все-таки оценивают то, что есть на сегодняшний день. И благодаря, конечно, главе государства, благодаря его инициативе, благодаря его требовательности сохранилась эта структура. Она на сегодняшний день работает.

Юрий Козиятко:

А правильно я понял, что у вас выручка – 3 млрд долларов!?

Валерий Иванов:

Да.

Юрий Козиятко:

Это же как «Беларуськалий», Валерий Николаевич, к которому Вы были причастны практически!

Валерий Иванов:

Товарооборот по прошлому году составил около 3 млрд долларов. 2,5 млрд – только розничный товарооборот. Кроме этого, мы оказываем услуги, занимаемся оптовой торговлей. Около 3 млрд.

Юрий Козиятко:

Так а почему никто не хочет купить «Белкоопсоюз» как «Беларуськалий»? (улыбается) Вот, «Беларуськалий» все хотят купить! А вот пришел бы инвестор: «Давайте я куплю у вас Белкоопсоюз»...

Валерий Иванов:

Ну, «Беларуськалия» стоимость продукции, ну, как-то она оправдывается прибылью. 100-процентная прибыль, а иногда и выше. В «Белкоопсоюзе» уровень рентабельности – 0,7%. Поэтому никто не хочет, не изъявляет желания купить. Даже некоторые объекты мы предлагаем почти бесплатно. Практически нет желающих все-таки заниматься торговой деятельностью там, где экономически невыгодно.

Юрий Козиятко:

Понятно, что рентабельное не будете продавать. А эти - никто не хочет брать. И вы будете эту обузу тащить?

Валерий Иванов:

Во-первых, мы обслуживаем сельское население. Ежегодно количество сельского населения снижается, и мы вынуждены просто закрывать стационарные торговые точки. Но вместо этого организуем кольцевую продажу товаров нашими автолавками, приобретаем достаточно большое количество новых специализированных машин. Это непростая машина с кузовом - где пыль, грязь, нет условий для хранения.

Юрий Козиятко:

Не полуторка...

Валерий Иванов:

Да, не полуторка! Это хорошая машина, которая оснащена хорошим оборудованием.

Юрий Козиятко:

Эти автолавки доходят до всех точек? Особенно сейчас, зимой: снег, мороз. Наверное, есть деревни, как я сказал, три бабушки, которые не могут перемещаться уже сами, а хлебушек им нужен.

Валерий Иванов:

Мы вынуждены этим заниматься. По одной Витебской области 2,5 тысячи только хуторов. Хутор – это 1-2, максимум, три дома, и 6 человек, которые проживают на этой территории. И мы стабильно три раза, вот, было два раза, требуем. Сейчас нам глава государства поставил задачу три раза в неделю обслуживание данной территории. И мы это дело делаем. В любое время!

Юрий Козиятко:

Президент приводил в качестве примера магазинчик на его малой родине, где хорошие товары и дешевле на четверть, чем в Минске. Скажите, это образец хозяйствования или это просто показуха такая? Мол, на родине президента уже не могут быть дорогие товары!

Валерий Иванов:

Ну, я бы не сказал, что это показуха. Показухи просто быть не может. Показуха может быть временной. А вот эти, в том числе малые магазинчики, которые занимаются фирменной торговлей, это дело постоянное. Они ежедневно работают, они предлагают свои услуги, товары. Товары дешевле, да. Почему? Потому что фирменная торговля. Вот на этом примере ЗАО «Александрийское» торгует товарами собственного производства. Там широчайший спектр товаров, которые предлагаются в этом магазинчике. Конечно же, и цену будут ниже, и обслуживание лучше.

Юрий Козиятко:

Ну, это, наверное, образцовый такой магазинчик, правда?

Валерий Иванов:

Да.

Юрий Козиятко:

А вот я, допустим, помню где-то в Полесье заехал в сельский магазинчик, и там на одной, на нижней полке свалены эти булки хлеба, топор и калоши. Ну, вот, как-то культура торговли немножко другая. Об этом думаете? Я не говорю, что там мерчендайзинг какой-то должен быть высокого уровня. Но ассортимент хотя бы.

Валерий Иванов:

Ну, конечно. У нас журналисты, конечно же, они замечают больше, наверное, проблемные вопросы. Почему? Потому что, поднимая их, они как бы способствуют решению этих проблемных вопросов. Таких магазинчиков хватает везде, в любой стране. Я не знаю такой страны, чтобы куда-то ни заехал в глубинку, можно было увидеть такую торговую точку.

Юрий Козиятко:

Я не потому, что хотел Вас там подколоть или покритиковать. Я понимаю, что в сельское местности, может, так и понятнее, когда калоша, топор, там, сапоги – все, что нужно в первую очередь. Но есть же много гипермаркетов, супермаркетов, в которые в том числе люди из деревень тоже приезжают. Вот культура торговли – вы об этом думаете? Может быть, в агрогородках супермаркеты уже нужно строить? Там же молодые люди должны жить.

Валерий Иванов:

Ну, насчет культуры, конечно же, зависит от человека того, который работает в этой торговой точке. Конечно же, найти туда такого прогрессивного, даже могу сказать уважающего себя в торговом отношении молодого человека и попросить его, либо заставить, либо уговорить торговать в такой торговой точке, где товарооборот может быть 2-2,5 млн в день, достаточно сложно. Поэтому приходится иногда прибегать к услугам людей, которые не имеют торгового образования, но он добросовестный. Ежели там женщина, она - чистоплотная, чистая, красивая, аккуратная женщина. Мы ее просто просим, чтобы она временно продавала те товары, которые необходимы на нынешний момент для этого населенного пункта.

Юрий Козиятко:

Главное, чтобы она одновременно и уколы не делала там, и таблетки не раздавала! Это в магазине проще. (улыбается)

Валерий Иванов:

Ну, такого, конечно…

Юрий Козиятко:

Валерий Николаевич, я все-таки Вас подвожу к технологиям. Вот, есть, допустим, сеть, не будем называть, там гипермаркетов по всему миру. И у них один формат: вот здесь овощи, здесь вот так вот все расставлено. У вас же тоже фирменная торговля. Может быть, какой-то формат нужно будет…?

Валерий Иванов:

Да, у нас есть эта матрица. Это понятие называется матрица – это перечень необходимых товаров, которые должны присутствовать в той или иной торговой точке.

Юрий Козиятко:

Презервативы в этот перечень не включайте! Вы же сказали, что на селе рождаемость падает... Пусть как-то люди размножаются! (шутит)

Валерий Иванов:

Кх… (смущенно кашляет, улыбается)

Да. Я не думаю, что товар, разрешенный для продажи в других торговых точках, будет лишним и в наших торговых. В том числе и тот, который Вы назвали. Поэтому…

Что касается супермаркетов. Даже в крупном населенном пункте такой крупный супермаркет будет нерентабельным. Ведь такое количество площади надо занять товарами. И в крупном супермаркете предусмотрено от двух до 20 тысяч наименований продукции.

Юрий Козиятко:

В райцентре!

Валерий Иванов:

В райцентрах есть.

В последующих два года мы спланируем построить 55 крупных торговых центров и 90 предприятий «шаговой доступности». Этим самым составим конкуренцию и нашим основным конкурентам.

Юрий Козиятко:

Это для 3 млн покупателей или пользователей услуг, которые в вашем активе (3,5 млн человек)?

Валерий Иванов:

Мы стараемся завоевать и выйти за границы этих 3,5 млн человек и предлагать вот такие товары…

Юрий Козиятко:

В пределах Беларуси? Я посчитал, что в Финляндию вы продаете больше, чем в Россию, своих товаров.

Как так получилось? Автолавки в Финляндию ходят? (усмехается)

Валерий Иванов:

Наш основной экспортный, ну, пока не сегодняшний день основной экспортный товар – это пушные изделия, или, вернее, шкурки пушных зверей, которые мы продаем на аукционе в Хельсинки.

Юрий Козиятко:

Вот, кстати, могут увидеть зрители у меня за спиной: шуба вашего производства.

Валерий Иванов:

Это изделие из нашей пушнины, но, к сожалению, на экспорт эти изделия мы не поставляем в виду того, что мы фактически только начинаем развивать производство этих изделий в нашей стране.

Юрий Козиятко:

Вы хоть мечтаете, что белорусские женщины снимут греческие эти шубы и наденут шубы от «Белкоопсоюза»? (улыбается)

Валерий Иванов:

К сожалению, греческие шубы, но из нашего сырья. Конечно же, мечтаем. У нас есть договоренность с одной из греческих фирм, чтобы наладить производство этих изделий у нас в стране. Поэтому мы формируем сейчас отряд из нескольких человек, чтобы отправить на учебу в Грецию, чтобы там они могли научиться производить выкройку, подбор, пошив изделий. Ну, и планируем организовать у себя, здесь. И, кстати говоря, планируем открыть фирменный, свой фирменный магазин. Самое главное, чтобы не испортить этот бренд наш, особенно в начале сделать хорошие изделия, которое бы соответствовало лучшим мировым стандартам. Я, вот, с делегаций Правительства был в Китае. Там даже худшее качество меха, но пошито так, что оно составляет конкуренцию нашим изделиям, пошитым из лучшего сырья!

Юрий Козиятко:

Неважно, что порвется через месяц, но хочется купить. Да?

Валерий Иванов:

Я хочу сказать, что качество нашего сырья, мехового сырья, достаточно высокое. Ценится оно в Хельсинки, на бирже. У них там очень развито это пушное звероводство, особенно в Голландии. И голландский мех является эталоном мирового бренда пушных изделий.

Юрий Козиятко:

Хорошо. Мы, вот, часто видим в наших магазинах голландские помидоры, да. А у вас-то помидоры свои. Не знаю, куда вы их поставляете. Огурчики, помидорчики. Надеюсь, в Россию же не поставляете огурцы соленые?

Валерий Иванов:

Здесь не огурец, не помидор, а, по сути дела, здесь, «центы» и «доллары» белорусские. То же самое – грибы, тоже самое – яблоко моченое. В России его нигде, антоновка, его редко увидишь. И, вот, говоря о «полезных ископаемых»…

Юрий Козиятко:

Я не могу удержаться. Рассказывайте. Огурчик! (берет со стенда и с удовольствием пробует)

Валерий Иванов:

Говоря о полезных ископаемых Республики Беларусь, я думаю, что не надо опускаться на тысячу метров на глубину, там доставать какие-то полезные ископаемые, чтобы потом где-то продать за валюту. Вот они – полезные. Они у нас порой под ногами, мы их просто не замечаем. И не делаем все для того, чтобы произвести такой продукт, чтобы можно было продать его за валюту.

Вот, на сегодняшний день Москва просит тысячу тонн моченого огурца.

Юрий Козиятко:

Попробовал. Хотел сказать, что за такой огурец валюту не жалко отдать!

Валерий Иванов:

«Дайте тысячу тонн». У нас его нет. «Яблока этого – тысячу тонн». «Санкт-Петербург, Новосибирск. Дайте!» У нас его нет. А в августе-сентябре оно же все это было. Просто мы не сумели сделать так, чтобы изготовить вот это продукт, подождать, выждать несколько месяцев, потом предложить в продажу.

Юрий Козиятко:

Или не сумели сохранить, скажите честно? Как картофель часто - собрали, а сохранить не могут.

Валерий Иванов:

Ну, бывает и такое. Бывает и такое, что не умеем сохранить. Но, вместе с тем, нечего хранить, у нас пустые хранилища. 8% заполненных хранилищ. Ну, что это такое?

Юрий Козиятко:

Выращивайте больше, солите!

Валерий Иванов:

Поэтому мы и сейчас ставим задачу. Даже вот проблема тары. Для того, чтобы изготовить такой продукт, нужна тара. Ни одно предприятие Республики Беларусь тару такую не изготавливает. Надо ехать куда-то в Индию, покупать эти бочки для того, чтобы заквасить такой продукт, чтобы потом реализовать на экспорт.

Юрий Козиятко:

Бочек нет?!

Валерий Иванов:

Ну, нет. Наша промышленность…

Юрий Козиятко:

Бондари. У нас же есть такая профессия – бондарь. Бочки делают. Да?

Валерий Иванов:

Были бондари.

Юрий Козиятко:

Печники, бондари.

Валерий Иванов:

Были печники, были бондари. На сегодняшний день их, ну, просто нет. Когда-то…

Юрий Козиятко:

У вас же огромное количество, в вашем хозяйстве, колледжей. Так откройте, там этих бондарей готовьте.

Валерий Иванов:

Да, это… Ну, я хочу Вам сказать, что потребкооперация – это единственное ведомство, которое имеет свою…

Юрий Козиятко:

Образовательную сеть!

Валерий Иванов:

…образовательную сеть.

Юрий Козиятко:

И даже университет у вас есть!

Валерий Иванов:

Да. Мы его сами финансируем, кстати говоря. Около 100 млрд рублей ежегодно мы вкладываем в содержание нашей сети, которая готовит кадры. Кстати говоря, для всей страны и для тех же самых торговых сетей, которые пришли к нам, вот, за последних пять лет и так активно внедряются на нашей территории.

Юрий Козиятко:

То есть, есть над чем работать.

Валерий Иванов:

Есть над чем работать.

Юрий Козиятко:

Президент сказал на совещании: «Иванову ничего не остается делать, как работать!». Поэтому… Ну, вот, Вы же все разложили по полочкам, да. Знаете, что бондари нужны, что огурцы. Кстати, может быть, тоже последний вопрос. А Вы сами-то… Вот, я точно могу сказать: на завтрак съел белорусский творог, орехи грецкие (не знаю, чье производство), чай индийский. А, вот, Вы на завтрак, на обед - белорусскую продукцию, своего производства?

Валерий Иванов:

Ну, конечно, стараюсь любыми путями найти вот такой вид продукции, купить.

Юрий Козиятко:

Или какой-нибудь хамон испанский там покупаете. Или белорусское все-таки?

Валерий Иванов:

Белорусское. Предпочитаю белорусское. Оно на самом деле так и есть.

Юрий Козиятко:

Я думаю, что никто не будет сомневаться, потому что наше, белорусское - самое вкусное. Правда? И мы от этого получаем валюту не только при помощи вас, но и, вообще, молоко, мясные изделия. 7 млрд, президент поставил задачу, 7 млрд долларов!

Валерий Иванов:

Смотрите: как бы ни было, 7 млрд долларов – это та цифра, которую дает сельское хозяйство по экспорту. Продукция сельского хозяйства по экспорту. Назовите в республике такую отрасль, чтобы…

Юрий Козиятко:

Вот, даже «Беларуськалий» назывался. Наша кормилица, «Беларуськалий», и то не выдает столько!

Валерий Иванов:

Ну, сельское хозяйство где-то раза в три продает больше продукции, чем продукция «Беларуськалия».

Юрий Козиятко:

Спасибо, Валерий Николаевич!