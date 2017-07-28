Поставки на $20 млн: Беларусь и Китай определили сумму продаж мяса говядины

Новости Беларуси. Говядину на сумму в 20 миллионов долларов поставят белорусские производители на рынок Китая в течение года. Соответствующие контракты с партнерами из КНР подписали 28 июля три предприятия. Право на реализацию говядины в этой стране Беларусь получила 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чэжэюа Ма, генеральный директор китайской компании:

Мы видим, что все предприятия, которые мы посетили, на очень высоком уровне. Это управленческий уровень, соответственно, культура производства. И мы видим, что товары, которые производятся в Республике Беларусь, очень качественные.

Сюй Фан, заместитель директора бюро животноводства провинции Хэнань:

Китай – это большой рынок. И мы нуждаемся в больших поставках мясной продукции. Поэтому перспектива сотрудничества хорошая. Нам интересны также другие белорусские продукты питания, а еще ископаемые. В настоящее время партнеры ведут переговоры по поставкам мяса птицы в Китай. Меморандум о соответствующей сертификации уже подписан. По вкусу жителям Поднебесной и наша молочная продукция.