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Поставки на $20 млн: Беларусь и Китай определили сумму продаж мяса говядины

28 июля 2017 10:35
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Новости Беларуси. Говядину на сумму в 20 миллионов долларов поставят белорусские производители на рынок Китая в течение года. Соответствующие контракты с партнерами из КНР подписали 28 июля три предприятия. Право на реализацию говядины в этой стране Беларусь получила 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки на $20 млн: Беларусь и Китай определили сумму продаж мяса говядины-1

Чэжэюа Ма, генеральный директор китайской компании:
Мы видим, что все предприятия, которые мы посетили, на очень высоком уровне. Это управленческий уровень, соответственно, культура производства. И мы видим, что товары, которые производятся в Республике Беларусь, очень качественные.

Поставки на $20 млн: Беларусь и Китай определили сумму продаж мяса говядины-4

Сюй Фан, заместитель директора бюро животноводства провинции Хэнань:
Китай – это большой рынок. И мы нуждаемся в больших поставках мясной продукции. Поэтому перспектива сотрудничества хорошая. Нам интересны также другие белорусские продукты питания, а еще ископаемые.

В настоящее время партнеры ведут переговоры по поставкам мяса птицы в Китай. Меморандум о соответствующей сертификации уже подписан. По вкусу жителям Поднебесной и наша молочная продукция.

Поставки на $20 млн: Беларусь и Китай определили сумму продаж мяса говядины-7

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
За прошлый год у нас сертифицировано 36 молочных предприятий и уже за пять месяцев текущего года объем экспорта нашей молочной продукции достиг 2 млн долларов. Это в 72 раза больше уровня прошлого года. Поэтому мы несемся вперед и надеемся, что и мясо говядины позволит увеличить объем экспорта в Китай.

Сейчас Беларусь и Китай активно работают над ростом товарооборота. В 2017 году более 650 миллионов долларов должен составить отечественный экспорт. К 2020 году задача стоит торговать на полтора миллиарда.

# Экономика # Беларусь-Китай # Алексей Богданов

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