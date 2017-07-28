Политики и бизнесмены Беларуси и Турции 28 июля соберутся в Минске на деловом совете

Новости Беларуси. Беларусь – Турция. Новые точки соприкосновения в эти дни обсуждают политики и бизнесмены. Площадкой для серьезного разговора стал Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 28 июля в белорусской столице состоится деловой совет. На нем пойдет речь о продвижении наших товаров на рынок Турции. Накануне страны подписали пакет документов. Они станут своеобразной дорожной картой сотрудничества на ближайшее время. Также ведется работа по созданию совместных предприятий, где будут собираться комбайны, коммунальная и другая спецтехника белорусских марок.