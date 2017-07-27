Новости экономики за 27.07.2017

Новости Беларуси. Могут ли стать дешевле кредиты и возможно ли дальнейшее снижение ставки рефинансирования? Нацбанк подвел итоги полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в ближайшее время ожидать от финансового регулятора, спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой.

Вероятность такая действительно есть. И она большая.

ПРОГНОЗ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

Снижение фактической инфляции и уверенность в данной тенденции позволили снизить ставку рефинансирования, что расширило кредитные возможности для людей. В корпоративном сегменте кредитование – не самое популярная мера, зато частные лица пользуются такой возможностью весьма активно. Что интересно, большинство кредитов, которые белорусы получили ранее, также становятся легче: чем ниже ставка рефинансирования, тем, как правило, меньше платеж.

На биржевых торгах 27 июля доллар оценили в 1 рубль 94 копейки, евро – в 2 рубля 27 копеек, сотню российских рублей меняют на 3 рубля 27 копеек.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Привлечь инвесторов, создать новые совместные предприятия и увеличить экспорт. В Душанбе открылась Международная универсальная ярмарка. Представить свою продукцию приехали производители из более чем 10 стран, в их числе Беларусь, Россия, Германия, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. Основные разделы выставки будут посвящены энергетике, машиностроению, пищевой и легкой промышленности, а также сельскому хозяйству, строительству, медицине и транспорту. Во время ярмарки состоится бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги Беларуси, Таджикистана и Афганистана.

ЛЕС НА МИЛЛИОН

Настоящий лесной бум на торгах. Впервые за всю историю товарной биржи за одну сессию выкупили абсолютно весь лес. И на какую сумму: почти на полтора миллиона евро дополнительной выручки получили наши экспортеры. В торгах принимали участие 27 покупателей из Европейского союза, которые выкупили почти 300 тысяч кубов так называемой круглой древесины.