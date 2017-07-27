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Новости экономики за 27.07.2017

27 июля 2017 16:32
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Новости Беларуси. Могут ли стать дешевле кредиты и возможно ли дальнейшее снижение ставки рефинансирования? Нацбанк подвел итоги полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в ближайшее время ожидать от финансового регулятора, спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой.

Вероятность такая действительно есть. И она большая.

ПРОГНОЗ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

Снижение фактической инфляции и уверенность в данной тенденции позволили снизить ставку рефинансирования, что расширило кредитные возможности для людей. В корпоративном сегменте кредитование – не самое популярная мера, зато частные лица пользуются такой возможностью весьма активно. Что интересно, большинство кредитов, которые белорусы получили ранее, также становятся легче: чем ниже ставка рефинансирования, тем, как правило, меньше платеж.

На биржевых торгах 27 июля доллар оценили в 1 рубль 94 копейки, евро – в 2 рубля 27 копеек, сотню российских рублей меняют на 3 рубля 27 копеек.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Привлечь инвесторов, создать новые совместные предприятия и увеличить экспорт. В Душанбе открылась Международная универсальная ярмарка. Представить свою продукцию приехали производители из более чем 10 стран, в их числе Беларусь, Россия, Германия, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. Основные разделы выставки будут посвящены энергетике, машиностроению, пищевой и легкой промышленности, а также сельскому хозяйству, строительству, медицине и транспорту. Во время ярмарки состоится бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги Беларуси, Таджикистана и Афганистана.

ЛЕС НА МИЛЛИОН

Настоящий лесной бум на торгах. Впервые за всю историю товарной биржи за одну сессию выкупили абсолютно весь лес. И на какую сумму: почти на полтора миллиона евро дополнительной выручки получили наши экспортеры. В торгах принимали участие 27 покупателей из Европейского союза, которые выкупили почти 300 тысяч кубов так называемой круглой древесины.

Новости экономики за 27.07.2017-1

За счет конкуренции по некоторым позициям увеличение цены от первоначальной достигало 30%. Именно лес – одна из топовых позиций на бирже. Только за первые полгода здесь заключили более 3000 тысяч экспортных сделок на 124 млн евро.

ТОРГОВАЯ СТАТИСТИКА

На тысячу белорусов приходится около 700 квадратных метров торговой площади. Этот показатель находится на достаточно высоком уровне. 620 квадратных метров на тысячу жителей – такие цифры приняты за эталон в торговле. Такая «плотность» позволяет повысить инвестиционную привлекательность и говорит о хороших темпах развития сферы. За последнее время в стране открылось более 260 новых магазинов, крупных и средних, и 7 объектов придорожного сервиса. На белорусских дорогах место отдыха можно найти через каждые 28 километров. Этот показатель также соответствует мировым стандартам.

# Экономика # Экономическая рубрика

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