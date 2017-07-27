Инвестиции и промышленная кооперация в приоритете: Беларусь и Турция 27 июля подписали семь документов
Новости Беларуси. Инвестиции и промышленная кооперация – приоритеты белорусско-турецкого сотрудничества. 27 июля наши страны подписали семь документов по итогам встречи в Минске. Пакет договоренностей – своеобразная дорожная карта сотрудничества на ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также ведется работа по созданию совместных предприятий, где будут собираться комбайны, коммунальная и другая спецтехника белорусских марок. Просчитывается также возможность выхода на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
За последние 10 лет товарооборот между Беларусью и Турцией вырос более чем в пять раз, превысив 800 млн долларов по итогам 2016 года. Но это, естественно, не предел. И наши руководители, руководители наших государств поставили задачу, чтобы в этом году мы вышли на уровень товарооборота в 1 млрд долларов.
Вейсель Эроглу, министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции:
На сегодняшний день объем турецких инвестиций в экономику Беларуси составляет 1 миллиард 200 миллионов долларов. Нашими бизнесменами реализовано 45 проектов по созданию здесь предприятий самого различного плана.
В июле вступает в силу соглашение о зеленом коридоре между Беларусью и Турцией. Таможенное оформление грузов будет проходить быстрее. Также 27 июля стало известно, что Турция планирует открыть в Беларуси свой банк.