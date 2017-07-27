Инвестиции и промышленная кооперация в приоритете: Беларусь и Турция 27 июля подписали семь документов

Новости Беларуси. Инвестиции и промышленная кооперация – приоритеты белорусско-турецкого сотрудничества. 27 июля наши страны подписали семь документов по итогам встречи в Минске. Пакет договоренностей – своеобразная дорожная карта сотрудничества на ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также ведется работа по созданию совместных предприятий, где будут собираться комбайны, коммунальная и другая спецтехника белорусских марок. Просчитывается также возможность выхода на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки.