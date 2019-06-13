Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. Новые направления сотрудничества. Двусторонние поставки и возможные инвестиции обсудили на встрече представители Миноблисполкома и делегация из китайского города Чунцин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудничество планируют расширить в торговой, научной и культурной областях. Успешно работают стороны в экономической сфере.