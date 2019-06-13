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Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества

13 июня 2019 17:24
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Новости Беларуси. Новые направления сотрудничества. Двусторонние поставки и возможные инвестиции обсудили на встрече представители Миноблисполкома и делегация из китайского города Чунцин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудничество планируют расширить в торговой, научной и культурной областях. Успешно работают стороны в экономической сфере.

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества -1

Так, в 2018 году в Китай прибыл контейнерный поезд с молочной продукцией Минской области на сумму в миллион долларов. Уже формируется второй состав общим объемом 800 тонн. В будущем поставки будут осуществлять ежемесячно.

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества -4

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Обговаривались вопросы по поставке говядины, по строительству хирургического комплекса Минской областной больницы. Мы сегодня отрабатываем возможность инвестирования с учетом того, что на территории Минской области находится индустриальный парк «Великий камень».

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества -7

У Цуньжун, вице-мэр народного правительства Чунцин:
Очень рады по приглашению Миноблисполкома приехать к вам. Беларусь – страна больших возможностей.

Надеюсь, что наш визит поспособствует укреплению торгово-экономических связей и станет стимулом для дальнейшего развития и расширения взаимодействия между нашими регионами.

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества -10

В ходе визита гости из Поднебесной также посетили китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», «БелДжи», белорусский автомобильный и Минский тракторный завод.

Кстати, за первую половину года внешнеторговый оборот Минской области с Китаем составил уже около 600 миллионов долларов. Сейчас основу экспорта составляют минеральные, калийные удобрения, мясо, птица и молоко.

# Беларусь-Китай # Экономика # Игорь Макар # У Цуньжун # Фотофакт

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