Международный экономический форум проходит в Гродно

Продемонстрировать потенциал региона и привлечь новых инвесторов и партнеров. В Гродно проходят сразу два знаковых мероприятия: международный экономический форум и универсальная выставка достижений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О представительности события говорит круг его участников. А это дипломаты из России, Казахстана, Индии, Ирана, Палестины. Бизнесмены из Китая, Азербайджана и Турции, а также гости из городов-побратимов. Экономический форум открывает новые возможности не только для Гродненской области, но и для всех регионов Беларуси. Инвесторов привлекает наша сбалансированная экономика, где, несмотря на непростые условия, создаются новые предприятия. Успешно реализуется и программа «один район – один проект», которая уже вышла за рамки своего названия. Только в Гродненской области создано 18 современных производств. Преимущество бизнесу дает и новый закон об инвестициях.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Мы говорим каждому предприятию, инвестору: пожалуйста, есть новые механизмы. Строительство заводов, предприятий мы поддерживаем. Представим соответствующие бюджетные трансферты в случае необходимости, заключим специальный инвестиционный договор. Создание новых предприятий и производств, на это нацелено и экономическая, инвестиционная политика нашего государства. Сильные регионы – один из приоритетов текущей пятилетки. И чем будет сильнее каждый регион, тем будет сильнее наша страна.

Выставка достижений – подтверждение того, что гродненский регион – территория с широкими возможностями для эффективного вложения инвестиций. Продукцию, инновационные разработки представили более 40 организаций и предприятий города. Экспозиция для них – это один из лучших инструментов по продвижению и поиску новых рынков сбыта. На форуме уже подписан ряд двусторонних соглашений.