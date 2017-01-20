Порядок изъятия земельных участков с недостроенными объектами будет доработан – поручение Президента

Новости Беларуси. Порядок изъятия земельных участков с недостроенными объектами будет доработан. Такое поручение отдал Александр Лукашенко. Глава государства также обратил внимание на более четкое определение целей и назначения возводимых объектов.

Упрощение процедур по предоставлению и изъятию земельных участков, а также механизмы защиты пользователей обсуждались накануне на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша задача – подходить ко всем изменениям взвешенно. Я не говорю, что невозможно корректировать какие-то нормы законодательства. И декреты, и указы Президента, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет. Направлен этот проект указа на решение задач, которые бы обеспечивали сохранность земельных ресурсов как национального достояния. Упростит ли он процедуры предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения. Учитывая обращения граждан, связанные с изъятием земельных участков для госнужд, хочу узнать, насколько принимаемые меры послужат разрешению возникающих ситуаций. В настоящее время стоит вопрос о вовлечении в хозоборот земельных участков, занятых инвесторами, не использующими или не исполняющими свои обязательства, которые они на себя взяли. Особенно в Минской области. Необходимо навести порядок за такими инвесторами.