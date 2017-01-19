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Российская компания закупает 70 самосвалов БелАЗ

19 января 2017 06:12
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Новости Беларуси. 70 самосвалов БелАЗ отправятся на Кузбасское угольное предприятие. Компания планирует потратить на эти цели почти 7 миллиардов российских рублей. Новые карьерные машины приобретены для всех разрезов компании. Первые 10 самосвалов уже вышли на линию. Поставки будут завершены в июне этого года.

Отметим, «Кузбасразрезуголь» занимает второе место в России по объемам добычи угля. В настоящее время на предприятии работает 530 технологических автомобилей. 95% из них составляют карьерные самосвалы БелАЗ, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экспорт

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