Новости экономики за 19.01.2017

Новости Беларуси. Многие белорусы уже получили счета-извещения на оплату коммунальных услуг и сейчас бурно обсуждают начисленные суммы, тарифы и даже внешний вид «жировок».

Самые активные выступают с инициативой и вовсе избавиться от бумажного варианта извещений и получать всю информацию в электронном виде.

ПО СТАРИНКЕ

С 2016 года белорусы получают счет-извещения в бумажном формате больше альбомного листа. На одной стороне указаны все суммы начислений, на обороте – справка, социальная и коммерческая реклама.

Против последней и выступают некоторые жильцы.

Однако, не всем известно, что расходы на изготовление и печать жировок оплачивают рекламодатели и поставщики услуг, а не потребитель. Все больше белорусов узнают о сумме начислений за коммуналку через интернет-банкинг или систему расчета ЕРИП.

Они то и готовы отказаться от бумажных носителей информации и пользоваться исключительно электронными.

ЭКСПОРТНЫЕ ТОРГИ

Рекорд на Белорусской товарной бирже: за день продано лесопродукции на 7 миллионов 200 тысяч евро. В торгах приняли участие 55 покупателей из стран Европейского союза.

Благодаря конкуренции между ними белорусские экспортеры только за одну торговую сессию получили более 95 тысяч евро дополнительной выручки.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Вкладчики, которые инструментом приумножения сбережений на 2016 год выбрали срочные вклады в белорусских рублях, уже подсчитывают прибыль. По данным Нацбанка, средняя за год доходность всех срочных вкладов в белорусских рублях для физлиц составила в 2016 22,6% годовых, а валютных, главным образом, долларовых – 3,7% годовых.

В январе 2017 продолжилась финансово-курсовая стабильность на валютном рынке страны.

Доллар подешевел с начала года на 0,73%, что соответствует 8,8% годовых. Это втрое, а то и вчетверо выше ставок по срочным валютным депозитам. Следовательно, долларовые вкладчики несут потери. А рублевые уже получили на этот момент доход, вдвое превышающий текущую потребительскую инфляцию.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар укрепился на треть копейки.

Курс на завтра 1,94. Евро подешевел на полкопейки. Завтра по Нацбанку 2,07. Российский рубль снизился на копейку с небольшим и за сто российских дают 3 рубля 27 копеек белорусских, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.