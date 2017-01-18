Новости экономики за 18.01.2017

Новости Беларуси. Хороший стимул для экономического роста. 18 января Национальный банк снизил ставку рефинансирования на один пункт – до 17% годовых. Такими мерами регулятор отмечает стабильность финансовой системы, внешнеэкономическую устойчивость и замедление инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТАВКА РЕФИНАНСОРОВАНИЯ СНИЖЕНА

Только за 2016 год Нацбанк четыре раза снижал ставку рефинансирования: с 25% в начале года до 18% в августе.

По прогнозам финансовых аналитиков ставки по кредитам могут упасть не на 1, а на 2-3 процентных пункта.

Это произойдет потому, что ставки по кредитам в 2016 году уменьшались медленнее ставок по депозитам. Следовательно, возвращать заемные средства станет легче. От снижения ставки рефинансирования, несомненно, выиграют и банки, ведь при снижении ставок по кредитам будет уменьшаться проблемная задолженность.

ОВСЯНКА, СЭР

Белорусская овсянка пришлась по вкусу жителям Нигерии. На положительные отзывы рассчитывает Сморгонский комбинат хлебопродуктов, который экспортировал в африканскую страну свою продукцию. Овсяной муки отгрузили уже 40 тонн.

Если отзывы потребителей будут положительными, то с компанией-поставщиком будет заключен долгосрочный договор.

Сергей Сончик, начальник управления растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:

За 2016 год реализовано уже более чем на 500 тысяч долларов пшеничной, овсяной муки в разные африканские страны (Нигерия, Гвинея).

ВИРТУАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ

Белорусы стали чаще покупать железнодорожные билеты через интернет. 1000600 проездных документов оформлено в 2016 году, включая 1000400 с электронной регистрацией, что соответственно на 11% и 12% превысило показатели 2015 года.

В последнее время БЖД определяет миллионного интернет-пассажира.

Если в 2014 году такой пассажир был зарегистрирован в декабре, то в 2016 продажа миллионного электронного проездного документа на сайте системы установлена в августе.

ЗИМНЯЯ АРИФМЕТИКА

Вырос спрос на инвентарь для зимних видов спорта. Цены на лыжи для взрослых начинаются от 30 рублей и колеблются в районе 50. Все зависит от производителя и материала.

Инвентарь для опытных спортсменов обойдется минимум в 210 рублей.

Крепление к лыжам покупается отдельно, от 7,5 до 21 рубля за современную систему крепежа. Комплект детских лыж обойдется в 67 рублей. Плюс ботинки – от 45 рублей.

Итого минимальная сумма на маленького лыжника – 110 рублей.

Вариация цен на коньки такая же, как и в лыжах: чем больше дополнительных функций, тем дороже. Стоимость хоккейных мужских коньков – от 51 до 120 рублей. Фигурные коньки стоят от 48 до 120 рублей.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже

доллар снизился чуть больше чем на полкопейки. Курс на 19 января – 1,94. Евро подорожал на 2,07 копеек.

Российский рубль укрепился на полкопейки и за 3,28 копеек белорусских дают 100 российских рублей.