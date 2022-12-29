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Популярность отечественных сладостей среди белорусов выросла до 70%

29 декабря 2022 16:51
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Новости Беларуси. Доля продаж отечественных кондитерских изделий на внутреннем рынке увеличилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярность отечественных сладостей среди белорусов выросла до 70%-1

В 2021 году она составляла 60 %, за девять месяцев 2022-го увеличилась до 70 %. Немаловажную роль в такой динамике играют импортозамещающие проекты. Один из них – инновационное производство мармелада и желейных кондитерских изделий на основе отечественного сырья.

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# Продукты питания # Экономика # Фотофакт

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