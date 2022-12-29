Беларусь и Россия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям

Беларусь и Россия подписали межправительственный договор о судоходстве по внутренним водным путям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Александр Лукашенко Указом № 422 одобрил проект этого соглашения в качестве основы для проведения переговоров. Такое взаимодействие положительно повлияет на формирование новых логистических схем доставки белорусских грузов, в том числе на территории Союзного государства.

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