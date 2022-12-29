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Лукашенко подписал Указ о страховании урожая 2023 года

29 декабря 2022 16:45
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Новости Беларуси. Урожай 2023 года застрахуют в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Указ о страховании урожая 2023 года-1

Соответствующий Указ подписал глава государства. Документ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции. Он определяет процент возмещения ущерба при гибели сельскохозяйственных культур, падеже или вынужденном убое скота и птицы.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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