Лукашенко подписал Указ о страховании урожая 2023 года

Новости Беларуси. Урожай 2023 года застрахуют в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий Указ подписал глава государства. Документ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции. Он определяет процент возмещения ущерба при гибели сельскохозяйственных культур, падеже или вынужденном убое скота и птицы.

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