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Новости экономики за 29.12.2022

29 декабря 2022 17:03
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Беларусь и Россия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям. Растут продажи отечественных кондитерских изделий. В Беларуси застрахуют урожай на 2023 год. Итоги последних в 2022 году торгов иностранной валютой.

Подробности в нашем экономическом дайджесте в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ СОСТОЯЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ТОРГИ 2022-ГО

Состоялись последние в 2022 году торги иностранной валютой. В результате заключительного этапа работы Белорусской валютно-фондовой биржи отечественный рубль укрепился по отношению к российскому рублю и юаню. За 100 российских на торгах предлагали 3,78, за 10 «китайцев» просят 3,86 белорусского рубля.

Новости экономики за 29.12.2022-1

Тренд на укрепление европейской валюты продолжился. Сейчас за 1 евро нужно отдать 2,9. Вместе с «коллегой» вырос и американский доллар. Он прибавил на торгах и остановился на отметке 2,7. Такие курсы установлены до 3 января 2023 года.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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