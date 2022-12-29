Новости экономики за 29.12.2022

Беларусь и Россия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям. Растут продажи отечественных кондитерских изделий. В Беларуси застрахуют урожай на 2023 год. Итоги последних в 2022 году торгов иностранной валютой.

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НА ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ СОСТОЯЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ТОРГИ 2022-ГО

Состоялись последние в 2022 году торги иностранной валютой. В результате заключительного этапа работы Белорусской валютно-фондовой биржи отечественный рубль укрепился по отношению к российскому рублю и юаню. За 100 российских на торгах предлагали 3,78, за 10 «китайцев» просят 3,86 белорусского рубля.