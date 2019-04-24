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Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики

24 апреля 2019 13:31
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Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства примет участие в глобальном международном форуме «Пояс и путь», который начнет работу в Пекине 25 апреля. Участие в нем примут более 40 глав государств и правительств.

Александр Лукашенко озвучит на саммите предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики-1

Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики-3

Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики-5

Белорусская делегация уже сегодня активно работает в китайской столице, заключен ряд соглашений. Так, сегодня стало известно, что Китай предоставит Беларуси 100 миллионов евро на развитие экономики. Кроме того, подписан целый пакет документов, касающихся медицины. В частности, в Беларуси появится ряд совместных производств медтехники и оборудования.

Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики-8


Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Важные соглашения подписаны в части производства медицинской техники. То количество коррупционных скандалов, которые в последнее время вокруг этой темы были, говорит нам о том, что мы должны искать иные альтернативные пути приобретения медицинской техники в Республике Беларусь. В том числе мы рассматриваем как вариант прямые договоры с производителями. В этой части нам многое удалось уже и, конечно, локализация производства целого ряда медицинского оборудования на наших предприятиях. Это позволит принести оборудование качественное, современное и за оптимальную цену.

Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики-10

Кроме того, на полях саммита глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудят выполнение наиболее значимых совместных проектов. Предполагается, что состоятся переговоры и с другими зарубежными лидерами.

Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики-13

Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики-15

Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики-17

# Беларусь-Китай # Экономика # Валерий Малашко # Фотофакт

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