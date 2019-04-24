Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства примет участие в глобальном международном форуме «Пояс и путь», который начнет работу в Пекине 25 апреля. Участие в нем примут более 40 глав государств и правительств.

Александр Лукашенко озвучит на саммите предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.