Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики
Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства примет участие в глобальном международном форуме «Пояс и путь», который начнет работу в Пекине 25 апреля. Участие в нем примут более 40 глав государств и правительств.
Александр Лукашенко озвучит на саммите предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.
Белорусская делегация уже сегодня активно работает в китайской столице, заключен ряд соглашений. Так, сегодня стало известно, что Китай предоставит Беларуси 100 миллионов евро на развитие экономики. Кроме того, подписан целый пакет документов, касающихся медицины. В частности, в Беларуси появится ряд совместных производств медтехники и оборудования.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Важные соглашения подписаны в части производства медицинской техники. То количество коррупционных скандалов, которые в последнее время вокруг этой темы были, говорит нам о том, что мы должны искать иные альтернативные пути приобретения медицинской техники в Республике Беларусь. В том числе мы рассматриваем как вариант прямые договоры с производителями. В этой части нам многое удалось уже и, конечно, локализация производства целого ряда медицинского оборудования на наших предприятиях. Это позволит принести оборудование качественное, современное и за оптимальную цену.
Кроме того, на полях саммита глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудят выполнение наиболее значимых совместных проектов. Предполагается, что состоятся переговоры и с другими зарубежными лидерами.