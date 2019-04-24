Китай принимает глобальный саммит «Пояса и пути». Репортаж СТВ из Пекина

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Китай. Александр Лукашенко примет участие в глобальном международном форуме «Пояс и путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саммит, на который съедутся более 40 глав государств и правительств, начнет работу в Пекине уже 25 апреля. От белорусского лидера ждут предложений по развитию глобальной инициативы экономического пояса Шелкового пути. Разумеется, сопутствующие темы – сотрудничество на евразийском пространстве и создание равноправной системы международной торговли.

Уже 24 апреля наша делегация начала работу в Пекине. Заключен ряд соглашений. В частности, Китай предоставит Беларуси 100 миллионов евро на развитие экономики. Кроме того, появятся новые совместные предприятия. Корреспондент Юлия Бешанова о повестке визита Александра Лукашенко в КНР.

Еще вчера пекинцы буквально изнывали от жары, а сегодня на улице негостеприимно холодно. Переменчивая погода накануне грандиозного события могла бы испортить настроение кому угодно, но только не склонным к философии китайцам. Даже в ливне организаторы видят добрую примету: дождь – к богатству и процветанию.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня все дороги ведут не в Рим. Они сходятся здесь, в Пекине. Китайская столица встречает дожем и километровыми пробками. Перекрывают целые полосы. Дело в том, что делегации прибывают одна за одной. Город готовится встречать глобальный форум «Один пояс – один путь». Свое участие подтвердили представители более 100 государств. Непосредственно руководителей стран и правительств ожидается около 40.

Беларусь на глобальном форуме представит Александр Лукашенко. В эти дни он будет находиться в Пекине с рабочим визитом. На форуме «Пояса и пути» продолжат обсуждать, пожалуй, самую амбициозную идею последнего десятилетия. Китайской инициативе уже шесть лет.

Время подводить первые итоги. Это, прежде всего, общие скоростные логистические пути, а значит – общая выгода. Возрожденный, а точнее реконструированный древний торговый маршрут объединит в зону свободной торговли порядка 70 государств – от Австралии до стран Африки. Беларусь – надежная связующая нить в полотне Шелкового пути.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь и Китайской Народной Республике:

Два крупнейших направления здесь есть. Первое связано с тем, что порядка 90 % железнодорожных перевозок по маршруту Китай ­– Европа проходит через Беларусь. Поэтому мы такое «узкое горлышко» Шелкового пути. Второе направление – это индустриальных парк. Поскольку это крупнейший парк, который Китай строит, и он известен, он стал брендом уже самого Шелкового пути. И на всех презентациях, когда Китай говорит о своей инициативе, он перечисляет среди 5-6 проектов и наш парк. Это два направления, торговля и инвестиции, в чем мы уже показали первые результаты за эти шесть лет существования инициативы «Пояс и путь».

«Великий камень», оправдывая ожидания, продолжает прирастать новыми резидентами. 24 апреля ряды китайских компаний в совместном индустриальном парке пополнились. Свидетельство о регистрации получило известное производство электроприборов.

Не успел еще начаться саммит, а в Пекине, не теряя времени, активно идут белорусско-китайские переговоры. Ожидается, что в эти несколько дней будет подписано около 20 соглашений. Первые завизировали уже 24 апреля.

Например, договорились о том, что Поднебесная предоставит Беларуси 100 миллионов евро для развития экономики. У нас будет учиться больше китайских студентов. Спровоцировать всплеск интереса к образованию поможет и филиал китайского вуза, который откроется в «Великом камне». Белорусскую прописку получит альма-матер Си Цзиньпина: в нашем медуниверситете будем готовить для Китая врачей. И это не единственная договоренность в медицинской сфере. Будущее за совместными производствами.

Валерий Малашко: «Важные соглашения подписаны в части производства медицинской техники» Год от года китайская экономика растет. Причем не за счет экспортного потенциала: почти 80 % ВВП формирует внутренний спрос. Это значит, что почти 1,5-миллиардный рынок готов активно импортировать. Для Беларуси выгоды очевидны. И времени не теряем: за 2018 год только экспорт молока вырос в 9 раз. Больше в Китай станем поставлять говядины и птицы. На переговорных площадках сегодня много говорили и о сопряжении китайской инициативы с идеями ЕАЭС. Прежде всего речь идет о создании общих логистических систем.

Игорь Михайловский, директор института прикладных систем Министерства связи и информатизации:

Когда между крупнейшими логистическими операторами, разными странами будут нормализованы отношения по передаче информации, тогда и воплотятся все наши цифровые коридоры, наш быстрый транзит. Ну и интересы Республики Беларусь в плане того, что мы являемся страной, находящейся между Западом и Востоком, входящей, с одной стороны, в союз Евразийский, а с другой стороны – граничащий с ЕС.