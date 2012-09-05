Делегация Курской области России с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. 5-6 сентября Беларусь посещает делегация Курской области России во главе с губернатором Александром Михайловым. Запланированы встречи в правительстве и посещение предприятий. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Беларуси и Курская область в 2002 году заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. За первое полугодие 2012 года взаимный товарооборот составил 73 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%.