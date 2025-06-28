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Манойло: саммит ЕАЭС в Минске оказался в хороших руках

28 июня 2025 16:51
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Два дня, которые приблизили ЕАЭС к целям большой Евразии. Экономический форум и саммит, прошедшие в Минске – это почти три тысячи участников из трех десятков стран, шесть тематических блоков, больше 30 мероприятий, которые охватили, кажется, все возможные сферы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего удалось добиться и какие проблемы нужно решить?

Манойло: саммит ЕАЭС в Минске оказался в хороших руках-2

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия):
Оказавшись в руках белорусского Президента, саммит оказался в хороших руках. Потому что Александр Григорьевич очень хорошо глав государств, принимающих участие в саммите, взбодрил. Председательство Беларуси уже сейчас придает серьезный импульс развитию интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Все процессы активизируются. Это факт.

Подводим итоги саммита ЕАЭС в Минске – чего уже достигли и какие перспективы у Союза. Читать здесь.

# Андрей Манойло # ЕАЭС

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