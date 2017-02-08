Почистить, отремонтировать и осовременить: куда уходят выплаты дорожного сбора

Новости Беларуси. Куда идут деньги от уплаты дорожного сбора? Этот вопрос интересует, пожалуй, каждого автомобилиста, ведь сумма налога немалая. Но и задачи, которые стоят перед дорожными службами более чем масштабные – от содержания дорог до поиска новых инженерных решений и развития важного транзитного сообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, состоянием местных автомобильных дорог теперь будет заниматься специально созданная рабочая группа во главе с министром транспорта и коммуникаций.

Галина Буро, СТВ:

Каждое утро у жителей этого частного сектора в Скиделе начинается с преодоления полосы препятствий. В периоды снегопадов чтобы добраться от дома до школы или до ближайшей остановки приходится идти либо по проезжей части, либо измерять глубину сугробов.

Местные жители уже даже привыкли к этой сезонной проблеме, вот только опасаются за детей и пенсионеров.

Лидия Дубинская, жительница Скиделя:

В центре тротуары есть, а здесь не проложены. Ходим по дороге, хотя ходят машины. Или по снегу.

Дорожный вопрос сегодня в топе контроля. И те звонки от жителей, которые поступают на «горячие линии», детально изучаются специалистами.

Дмитрий Змитрукевич, главный специалист Комитета госконтроля Гродненской области:

Проводится мониторинг по использованию бюджетных средств на реконструкцию, содержание, а также ремонт дорог.

И реакция от звонка «по делу» становится видна на деле. Рев техники, чистка обочин, посыпка противогололедной смесью. Местные коммунальщики знают: деньги бюджета должны быть для комфорта и безопасности людей.

Александр Волчек, начальник участка РУП «Скидельское ЖКХ»:

Пригнали технику, трактор и МАЗ, для очистки с обочины снятия снега.

Дорожные проблемы устраняются и на уровне области. Протягиваются новые транспортные нити, обновляются дороги-старожилы.

Только в этом году на содержание республиканских дорог Гродненского региона выделено 42 миллиона рублей.

Валерий Венцкович, генеральный директор РУП «Гродноавтодор»:

Выделено по сравнению с 2016 годом на 29% больше, чем за аналогичный период. Безусловно, это позволит увеличить качество наших дорог, и в первую очередь – безопасность.

А это уже реконструкция трассы М6.

Четыре скоростные полосы, путепроводы, двухуровневые развязки. Дорога, которая свяжет Восток и Запад. На нее сегодня экономическая ставка.

Алексей Авраменко, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В ближайший год будет завершена реконструкция этой дороги. Дорога достаточно интенсивная. Ждем выгоду от реализации в части снижения ДТП и увеличения привлекательности данного маршрута. Она соединяет западные границы, а через кольцевую можно выходить на международные транспортные коридоры.

Львиная доля национального дорожного фонда – это налоги и средства, вырученные от проезда иностранцев по платным дорогам страны.

Что и дает возможность расширить, осовременить и придать стратегический характер автомобильной карте Беларуси.