Почистить, отремонтировать и осовременить: куда уходят выплаты дорожного сбора

Новости Беларуси. Куда идут деньги от уплаты дорожного сбора? Этот вопрос интересует, пожалуй, каждого автомобилиста, ведь сумма налога немалая. Но и задачи, которые стоят перед дорожными службами более чем масштабные – от содержания дорог до поиска новых инженерных решений и развития важного транзитного сообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, состоянием местных автомобильных дорог теперь будет заниматься специально созданная рабочая группа во главе с министром транспорта и коммуникаций.
Галина Буро, СТВ:
Каждое утро у жителей этого частного сектора в Скиделе начинается с преодоления полосы препятствий. В периоды снегопадов чтобы добраться от дома до школы или до ближайшей остановки приходится идти либо по проезжей части, либо измерять глубину сугробов.
Местные жители уже даже привыкли к этой сезонной проблеме, вот только опасаются за детей и пенсионеров.
Лидия Дубинская, жительница Скиделя:
В центре тротуары есть, а здесь не проложены. Ходим по дороге, хотя ходят машины. Или по снегу.
Дорожный вопрос сегодня в топе контроля. И те звонки от жителей, которые поступают на «горячие линии», детально изучаются специалистами.
Дмитрий Змитрукевич, главный специалист Комитета госконтроля Гродненской области:
Проводится мониторинг по использованию бюджетных средств на реконструкцию, содержание, а также ремонт дорог.
И реакция от звонка «по делу» становится видна на деле. Рев техники, чистка обочин, посыпка противогололедной смесью. Местные коммунальщики знают: деньги бюджета должны быть для комфорта и безопасности людей.
Александр Волчек, начальник участка РУП «Скидельское ЖКХ»:
Пригнали технику, трактор и МАЗ, для очистки с обочины снятия снега.
Дорожные проблемы устраняются и на уровне области. Протягиваются новые транспортные нити, обновляются дороги-старожилы.
Только в этом году на содержание республиканских дорог Гродненского региона выделено 42 миллиона рублей.
Валерий Венцкович, генеральный директор РУП «Гродноавтодор»:
Выделено по сравнению с 2016 годом на 29% больше, чем за аналогичный период. Безусловно, это позволит увеличить качество наших дорог, и в первую очередь – безопасность.
А это уже реконструкция трассы М6.
Четыре скоростные полосы, путепроводы, двухуровневые развязки. Дорога, которая свяжет Восток и Запад. На нее сегодня экономическая ставка.
Алексей Авраменко, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
В ближайший год будет завершена реконструкция этой дороги. Дорога достаточно интенсивная. Ждем выгоду от реализации в части снижения ДТП и увеличения привлекательности данного маршрута. Она соединяет западные границы, а через кольцевую можно выходить на международные транспортные коридоры.
Львиная доля национального дорожного фонда – это налоги и средства, вырученные от проезда иностранцев по платным дорогам страны.
Что и дает возможность расширить, осовременить и придать стратегический характер автомобильной карте Беларуси.