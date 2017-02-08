Новости экономики за 08.02.2017

Новости Беларуси. Сделать доступными кредиты для бизнеса. Минэкономики и Палата представителей работают над программой сотрудничества. Изменение законодательной базы для создания полноценного финансового рынка – один из шагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОГРАММА – 2020

К 2020 году в Беларуси ставка рефинансирования будет около 8%, а годовая инфляция не превысит 5%.

В приоритете инвестиции, занятость, экспорт и информатизация. За ближайшие 5 лет парламентариям необходимо принять 20 законов, подготовить порядка 50 указов и около 100 правовых актов экономического блока. Они направлены на финансовое оздоровление реального сектора и улучшение инвестиционного климата.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Нам надо обновлять прогнозы технологического уклада государства. Как мы должны развиваться, на какой технологический уклад мы должны выходить, какие научно-технические программы нужно реализовывать для быстрейшего внедрения передовых технологий.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Потребление природного газа в Беларуси планируют снизить на 20%. Это станет возможным после запуска Белорусской АЭС. Об этом 8 февраля сообщили в Парламенте. К слову, сегодня природный газ – основной ресурс получения тепло- и электроэнергии в стране. Однако ситуация с мировыми ценами на природные ресурсы вынуждает страны искать альтернативные источники энергии.

В этой связи по предварительным подсчетам в ближайшие пять лет специалисты планируют замещение 2,5 миллиардов кубометров газа

не только за счет ввода собственной атомной электростанции, но и с помощью использования местных видов топлива.

28 ВМЕСТО 13

Белорусские банки переходят на новые номера счетов, которые соответствуют международному стандарту. Это позволит повысить надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении. Сейчас номера счетов в старом формате содержат 13 разрядов (буквы и цифры), по международному стандарту их должно быть 28.

По информации главного банка страны новые номера присвоили всем счетам, которые были открыты до 1 января 2017 года.

Особых трудностей у клиентов в связи с новым порядком быть не должно.

Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

Нацбанк второй раз с начала 2017 года снижает ставку рефинансирования, с 17% до 16%. Регулятор объясняет это замедлением инфляции и спокойной ситуацией на валютном рынке. В целом, эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля.

На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения

при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне. В 2016 году регулятор снижал ставку четыре раза.

Очередное снижение запланировано на 15 февраля.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился только к российскому рублю.

Американская валюта прибавила почти 0,5 копейки, курс на завтра 1,92. Евро вырос незначительно, 9 февраля по Нацбанку 2 рубля 4 копейки.

Российский рубль опустился на копейку и за 100 российских дают 3,23 копейки белорусских.