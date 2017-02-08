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Белорусское – это уже бренд: какой продукт выбрали дегустаторы конкурса «Лучший вкус» на «ПродЭкспо-2017»

08 февраля 2017 20:08
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Новости Беларуси. В Москве в эти дни проходит крупнейшая продовольственная выставка «ПродЭкспо-2017», собравшая несколько тысяч компаний почти из 60 стран.

Самые продаваемые позиции у белорусских производителей – говядина и мясо птицы.

В 2016 году Беларусь торговала с более чем 60 государств. В пять раз увеличился экспорт мяса в страны Африки. А в ближайшие полгода аграрии делают ставку на китайского потребителя.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономического отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
В Беларуси сертифицировано 34 молочных предприятия для поставок в Китай. В 2016 начали поставлять сыворотку, пастеризованное молоко и сыры. Ожидаем большой интерес китайских партнеров к говядине.

На выставке проходит конкурс «Лучший вкус». Проверку качества белорусские игроки продовольственного рынка уже прошли. Народные дегустаторы, в большинстве своем москвичи, отдавали свои голоса сразу по нескольким позициям.

А вот больше всего по вкусу посетителям выставки пришлась продукция агрокомплекса «Беловежский».

Ольга Ковальчук, менеджер отдела сбыта ОАО «Беловежский»:
Мы сохранили коптильные камеры на дровах. Поэтому вкус нашей продукции такой. У всех поставлено на массовый поток, а мы отличаемся по вкусовым качествам.

Андрей Киреенко, организатор конкурса «Лучший вкус» на выставке «Продэкспо-2017»:
Уже одно слово «белорусский» привлекает посетителей. Белорусское – это уже бренд. Здесь очень много дегустаторов. Продукты не просто дегустируют и ставят оценки, они дают рекомендации, как продвигать белорусские продукты.

# Экономика # Реклама # Алексей Богданов # Андрей Киреенко # Ольга Ковальчук

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