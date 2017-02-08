Депутаты на встрече с руководством Минэкономики обсудили инвестиционный климат и систему занятости населения Беларуси

Новости Беларуси. 8 февраля в центре внимания белорусских парламентариев были вопросы экономики. На законодательном уровне они готовы сделать все необходимое для раскрепощения деловой инициативы в стране. Программа социально-экономического развития, которая гарантирует достойный уровень жизни белорусов, требует инновационных подходов к ее реализации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

У нас есть ряд совместных вопросов к Национальной академии наук и Государственному комитету по науке и технологиям. Нам надо обновлять прогнозы технологического уклада государства, как мы должны развиваться, на какой технологический уклад мы должны выходить, какие научно-технические программы нужно реализовывать для внедрения новых передовых технологий.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В нашей комиссии сейчас два важных закона, которые будут вносить депутаты. Это закон об инвестициях и о приватизации. Они на слуху сейчас. Они обсуждались в ходе «Большого разговора». Главная цель – это защита права собственности, защита прав инвесторов и создание хорошего инвестиционного климата.

На встрече депутатов с руководством Министерства экономики речь также зашла о финансовом оздоровлении реального сектора. Новые законы должны улучшить инвестиционный климат и систему занятости населения Беларуси.