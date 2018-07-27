Уникальную операцию по установке вакуумной колонный провели на Мозырском НПЗ: видеофакт

Новости Беларуси. Уникальная инженерно-транспортная операция проведена при модернизации «Мозырского нефтеперерабатывающего завода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальная инженерно-транспортная операция проведена при модернизации «Мозырского нефтеперерабатывающего завода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вакуумная колонна высотой 42,5 метра и весом более 300 тонн была доставлена на Полесье из Италии. Оборудование перевозили по воде: из Черного моря по Днепру и Припяти на специальный причал у Мозыря. Для завода это уникальная операция. Такой крупногабаритный объект здесь монтируют впервые.
Игорь Савенко, руководитель группы реализации проекта «Мозырского нефтеперерабатывающего завода»:
Подготовка велась в течение двух дней. С 06:00 начался подъем. Все прошло достаточно гладко, как и планировалось.
Установка вакуумной колонны – один из этапов строительства нового производственного комплекса. Проект стоимостью 1 миллиард 200 миллионов долларов позволит увеличить глубину переработки нефти с 75 % до 90 %. Увеличится отбор светлых нефтепродуктов. Еще предприятие сможет получать низкосернистый мазут, который планируют отправлять на экспорт.