Почему от льна в Беларуси до сих пор небольшая отдача?

Новости Беларуси. В льняной отрасли наступает момент, когда количество должно переходить в качество. Об этом шла речь во время рабочей поездки Президента в Оршанский район Витебской области. Там прошло большое совещание по вопросам развития отрасли.

Если кратко, то Александр Лукашенко требует возродить былую славу белорусского льна. Когда-то он был настоящем национальным достоянием страны. Не случайно лен присутствует и на гербе Беларуси. Так что лен - вопрос политический, резюмирует президент. А с экономической точки зрения - один из немногих возобновляемых сырьевых ресурсов, исторически являвшейся важной статьей экспорта.

Республика сегодня не на самых последних позициях в производстве льна, но отдача от этого не самая большая. Отчего так, задумалась корреспондент программы «Неделя» на СТВ Ольга Макей.