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Почему от льна в Беларуси до сих пор небольшая отдача?

21 сентября 2014 18:23
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Новости Беларуси. В льняной отрасли наступает момент, когда количество должно  переходить в качество. Об этом шла речь во время рабочей поездки Президента в Оршанский район Витебской области. Там прошло большое совещание по вопросам развития отрасли.

Если кратко, то Александр Лукашенко требует возродить былую славу белорусского льна. Когда-то он был настоящем национальным достоянием страны. Не случайно лен присутствует и на гербе Беларуси. Так что лен -  вопрос политический, резюмирует президент. А с экономической точки зрения - один из немногих возобновляемых сырьевых ресурсов, исторически являвшейся важной статьей экспорта.

Республика сегодня не на самых последних позициях в производстве льна, но отдача от этого не самая большая. Отчего так, задумалась  корреспондент программы «Неделя» на СТВ  Ольга Макей.

# Экономика # Белорусский лен # Александр Лукашенко

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