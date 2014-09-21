Майра Мора, глава Представительства Евросоюза, откровенно - о дорогах Беларуси, придорожном сервисе и ГАИ

Новости Беларуси. Чтобы узнать, что думают автолюбители о качестве белорусских дорог, придорожном сервисе, возможных иностранных инвестициях и европейском опыте в обслуживании автотрасс, корреспондент программы «Неделя» на СТВ Яна Шипко отправилась в путь с главой Представительства Евросоюза в Беларуси Майрой Морой.

Когда-то она отметила, что «Граница ЕС с Беларусью – одна из самых безопасных». А теперь за рулем внедорожника госпожа Мора поделилась впечатлениями от наших дорог и рассказала, что фотографирует на память о белорусской природе.

Хорошие дороги — неизменный комплимент иностранцев в адрес Беларуси. Проверим, так ли это. Устроим тест-драйв. Ну, а нашим экспертом будет глава Представительства Евросоюза в Беларуси г-жа Майра Мора, сама между прочим, заядлый автолюбитель.

Готовы устроить небольшой тест-драйв по белорусским дорогам?

Майра Мора: Сделаем!

- Вы очень любите водить, но в рабочее время в роли пассажира?

Майра Мора: Мне нельзя водить.

- По протоколу не положено?

Майра Мора: По соображениям безопасности, свою машину могу водить, а за рулем машины посольства может находиться только шофер.

Рабочая неделя позади, и дипломат рада возможности лично сесть за руль. Вождение для нее — своеобразный релакс. В Беларусь г-жа Мора приехала 9 лет назад в качестве посла Латвии. С тех пор исколесила всю страну.

Трассу до Риги преодолевает по несколько раз за месяц. Домой почти каждый уик-енд.

- Дорога Минск-Рига без малого 500 км, и вы проезжаете еще Литву, если сравнить с белорусскими дорогами, есть ли какие-то отличия?

Майра Мора: Я бы сравнивала с латышскими дорогами, литовские лучше латышских, а белорусские лучше литовских. Так что Беларусь выигрывает. Качество дороги! Причем не только магистральные, но и те, которые я называю «межколхозные дороги», я часто стараюсь съехать с главной дороги. У нас очень много грунтовых дорог, я у вас таких не видела.

И это не просто очередной комплимент транзитной привлекательности Беларуси. Г-жа Мора хорошо знает белорусские дороги, вплоть до проселочных. В свободное время объехала столько белорусских городков, что по географическим познаниям даст фору местным.

- Я смотрю, вы без навигатора ездите, настолько хорошо знаете уже дороги?

Майра Мора: Если нет ориентира в городе (памятник, или здание оперы, или телевизионная башня), если я его не вижу, то я не понимаю, где нахожусь. Но я тогда по солнцу ориентируюсь.

- А вам не доводилось общаться с нашей Госавтоинспекцией?

Майра Мора: Доводилось, конечно. Пару раз на шоссе, где я превышала скорость, но немножко. Остановили, очень вежливо. Я извинялась, сказала, больше не буду.

После лирического отступления, снова заговариваем о дорожной отрасли.

- На неделе Президент как раз говорил, насколько важно финансирование дорожного строительства. А глазами европейца, насколько Беларусь как транзитная территория важна для Запада?

Майра Мора: Нельзя построить дорогу, особенно транзитную, большие магистральные пути, и забыть ее на 10 лет. Чем интенсивнее движение, тем больше амортизация, в постоянном уходе требуется...

Кстати, г-жа Мора сторонница введения госпошлин на содержание дорог. Как говорится, любишь кататься...

- В Германии как раз в цену бензина заложен налог на содержание дорог, чуть ли не 80% составляет от цены, так там бензин очень дорогой по сравнению с нашим.

Майра Мора: У вас дешевле бензин, что стоит добавить несколько рублей для налога! Это то, что называется общественная нагрузка, сервис.

Тем временем мы уже за городом на Логойском тракте. Едем по четырехполосной бетонке.

- Что касается покрытия, на этой неделе Президент дал поручение по максимуму использовать местное сырье в строительстве дорог, у нас много цемента. В Америке строят бетонные хайвеи, которые лежат по 30 лет без ремонта, может это и для нас станет своеобразным клондайком?

Майра Мора: Я думаю, да. Поверьте мне, дороги, где садятся самолеты, они не могут быть другими, у них бетонная основа.

И вот следуя знаку «устал - отдохни», мы сворачиваем к небольшому кафе, чтобы взбодриться чашечкой кофе, а заодно оценить уровень придорожного сервиса.

- Скажите, пожалуйста, а часто так приходится в таких объектах придорожного сервиса за чашечкой кофе посидеть?

- Когда мне нужно выехать за город. Например, доехать до Глубокого, потому что там интересные церкви стоят, костел и православная рядом. Одновременно с этим ты познаешь страну, видишь людей.

И по дороге на Витебск давно еще, я помню, когда первый раз туда поехала, там было такое маленькое, извините, занюханное придорожное кафе, в котором был такооой кофе, который я в Минске не пила...

Путешествуя по Беларуси, Майра Мора сделала вывод: дорожная инфраструктура у нас развивается вполне логично. И не стоит удивляться, что местами придорожные кафе растут как грибы под дождем, а где-то как в пустыне, ни одного на десятки километров.

Майра Мора: В основе всего - экономика, если в час проезжает несколько машин, нагрузка маленькая - не стоит делать вложения. Надо знать, в каких местах.

- Какую оценку по 10-балльной системе или по 5-ти, дали бы этому рядовому придорожному кафе?

Майра Мора: Место хорошее, подъезд хороший, внутри все есть, но отношение могло бы было быть поприветлевее к клиентам. Троечку по пятибальной.

- Но кофе пить можно?)

Майра Мора: Кофе вкусный! Ну ладно, 3 с плюсом))))

- Считается, что немецкие автобаны — эталон дорог, австрийские, итальянские автострады, вот белорусские насколько уступают, или наоборот, выдерживают конкуренцию на взгляд европейца?

Майра Мора: Есть участки, которые нуждаются в ремонте, но есть участки на абсолютно хорошем европейском уровне.

В сумерках г-жа Мора вспоминает про еще один нюанс — защитные сетки или заборы от диких животных, которые появляются в Беларуси, например, на трассе Минск-Могилев, но пока есть не везде.

Майра Мора: Если разрешается 100-110 км в час, на такой скорости я бы не хотела встретиться с лосем... В Европе строят через скоростные дороги за миллионы(!) мостики для диких животных.

Впрочем, Беларусь ради спасения животных тоже не скупится. В районе Березинского заповедника и в Беловежской пуще уже несколько лет как построили подземные переходы для земноводных. Аналогичные есть только во Франции.

И вот пора заправиться. Сворачиваем к первому по пути «бензотанку», как их называет наша латвийская автоледи.

То, что всегда приятно удивляет иностранцев, это цена на бензин, которая ниже, чем в Европе.

Майра Мора: Да, она ниже, я когда еду в Латвию, заправляюсь, и мне бака хватает. А обратно уже нужно в Латвии заправляться.

Так может, если качество не уступает, а цена ниже, стоит подумать, чтобы канистру с собой взять, чтобы на обратный путь хватило?)

Майра Мора: Неет, во-первых, это запрещено и опасно, и я не хочу ехать с канистрой.

Не по-женски..

Майра Мора: Да, не по-женски))

Ну вот. Полный бак. Вероятно, наша собеседница и в этот уик-енд с удовольствием израсходует его на белорусских дорогах, чтобы своими глазами увидеть какую-нибудь достопримечательность в белорусской глубинке. Ну, а мы теперь будем по-новому смотреть на привычные для нас дороги, и не удивляться, почему некоторые иностранцы достопримечательностью считают белорусские трассы.

Спасибо за такой чудесный вояж по нашим белорусским дорогам. Надеюсь, и вы что-то новое для себя открыли и мы с вашей помощью взглянули на белорусские трассы европейским взглядом.

Майра Мора: Спасибо вам также за интервью! Спасибо команде!

До свидания!