Александр Лукашенко поздравил работников леса с профессиональным праздником

Новости Беларуси. День работников леса отмечают 21 сентября в Беларуси. Это профессиональный праздник всех, кто связан с лесопользованием, восстановлением, разведением и охраной лесов.

В этой сфере трудятся около полусотни тысяч человек, а наша страна входит в десятку ведущих лесных государств Европы. Покрывающие более трети территории республики, леса являются одним из основных белорусских богатств.

С профессиональным праздником работников и ветеранов лесного хозяйства, а также лесопромышленного комплекса поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Работники отрасли вносят весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы республики, успешно решают вопросы обеспечения экологической безопасности», - говорится в поздравлении.

Глава государства также отметил, что сегодня перед лесным хозяйством стоят важные задачи по повышению эффективности лесопользования, внедрению современных передовых технологий, созданию условий для привлечения в отрасль крупных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.