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30 млн. человек, 10 млн. машин и около 100 тыс. железнодорожных вагонов: как работают белорусские таможенники?

21 сентября 2014 18:20
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Новости Беларуси. По дорогам Беларуси  с востока на запад и с запада на восток  проходят основные потоки грузов и пассажиров. Ежегодно - около 30 млн. человек,  10 млн. машин и около 100 тыс. железнодорожных вагонов. Конечно, все они встречаются с человеком в форме таможенника.

На неделе белорусские Верещагины отметили свой профессиональный праздник. Таможенник, без преувеличения,  это лицо страны — он встречает приезжих одним из первых. А иногда наказывает рублем, как работают белорусские таможенники, подсмотрела корреспондент программы «Неделя» на СТВ Илона Волынец.

# Экономика # Таможня Беларуси

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