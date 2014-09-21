30 млн. человек, 10 млн. машин и около 100 тыс. железнодорожных вагонов: как работают белорусские таможенники?

Новости Беларуси. По дорогам Беларуси с востока на запад и с запада на восток проходят основные потоки грузов и пассажиров. Ежегодно - около 30 млн. человек, 10 млн. машин и около 100 тыс. железнодорожных вагонов. Конечно, все они встречаются с человеком в форме таможенника.

На неделе белорусские Верещагины отметили свой профессиональный праздник. Таможенник, без преувеличения, это лицо страны — он встречает приезжих одним из первых. А иногда наказывает рублем, как работают белорусские таможенники, подсмотрела корреспондент программы «Неделя» на СТВ Илона Волынец.