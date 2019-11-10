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На сельхозвыставке в Германии покажут первый в мире экокомбайн

10 ноября 2019 11:36
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Новости Беларуси. В Ганновере 10 ноября открывается крупнейшая на континенте выставка сельскохозяйственной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участвуют в ней и белорусские компании. Им есть чем удивлять.

На сельхозвыставке в Германии покажут первый в мире экокомбайн-1

В Германии представят первый в мире экокомбайн. Его создали на «Гомсельмаше». Он работает на газовом топливе, вместо бака в агрегате 8 баллонов, вместимостью 400 кубометров.

На сельхозвыставке в Германии покажут первый в мире экокомбайн-4

Чтобы наполнить их метаном хватает 15 минут, а без дозаправки комбайн может работать в поле весь световой день. И это без особого вреда для экологии.

На сельхозвыставке в Германии покажут первый в мире экокомбайн-7

Машина позволяет в 2-3 раза уменьшить выбросы токсичных веществ в окружающую среду и сократить расходы на топливо на 40 %.

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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