На сельхозвыставке в Германии покажут первый в мире экокомбайн

Новости Беларуси. В Ганновере 10 ноября открывается крупнейшая на континенте выставка сельскохозяйственной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участвуют в ней и белорусские компании. Им есть чем удивлять.

В Германии представят первый в мире экокомбайн. Его создали на «Гомсельмаше». Он работает на газовом топливе, вместо бака в агрегате 8 баллонов, вместимостью 400 кубометров.

Чтобы наполнить их метаном хватает 15 минут, а без дозаправки комбайн может работать в поле весь световой день. И это без особого вреда для экологии.