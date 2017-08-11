«По производству молока Беларусь опережает Нидерланды, Германию, Францию»: Александр Лукашенко посетил «Савушкин продукт»

Новости Беларуси. 11 августа Президент посетил одно из крупнейших молочных белорусских предприятий. «Савушкин продукт» занимает уверенные позиции не только на отечественном, но и мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общаясь с коллективом компании, глава государства отметил его достойную работу, назвав производство локомотивом, которое тянет за собой целый ряд отраслей. Одна из крупнейших и успешнейших молочных компаний в стране – «Савушкин продукт». Продукция, знакомая каждой белорусской семье, но и за пределами страны тоже заметный бренд. По ее йогуртам, сырам, творогу часто судят о качестве нашей «молочки». Около 60% товара уходит на экспорт. География – два десятка стран мира. Это показатель работы нашего агропромышленного комплекса. Президент по праву назовет компанию флагманом. Кстати, о конкуренции 11 августа Александр Лукашенко заговорит в контексте внутреннего рынка. За рубежом наши предприятия должны действовать сообща, а вот в белорусских регионах она не нужна. Достаточно одной, в крайнем случае нескольких крупных команий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас огромное количество компаний. Вот мы сейчас процесс заканчиваем. У нас было 158. Ну куда? Друг с другом конкурируют, жулья море. Решили уплотниться. Сейчас у нас по 3-4 в области, а будет одна в области. Понимаешь? Они тебя придушат с твоими малыми 4-5. Ты сам будешь вынужден создавать, чтобы конкурировать внутри страны, создавать мощную компанию. Вот к чему мы идем. Ты сядь и посмотри: так, ребята, вам сырье надо, еще чего-то. Вот вам ваши сети. Вы эффективны как менеджеры и так далее. У них же преимущество есть определенное. Твои преимущества. Он государственный человек, потому что живет в Беларуси, ты – государственный. Давайте сделаем, чтобы было выгодно государству. Но чтобы было выгодно им. А там будет видно. Если кто-то рядом сможет так эффективно работать, его душить нельзя. Это коррупция будет, мы тебя посадим за это. Ты должен вмешиваться, ты вмешивайся в любые процессы, но чтобы все было честно. Чтобы он не сказал, что ты ему не даешь работать в интересах кого-то. Дело в том, что для наращивания мощности производствам нужно сырье. Сырьевая зона «Савушкина» – Брестский регион. Всего порядка 95 хозяйств. Три – собственных. Реконструкция ферм – одно из актуальных здесь направлений для инвестиций. На развитие предприятия за 10 лет потратили порядка 300 миллионов долларов. Из последнего – логистический центр. Современное производство. А в коридорах корпуса новенького постоянно играет музыка. Александру Лукашенко показали цеха. И, разумеется, дегустация.

Среди продуктов – основанные на сыворотке. Это один из последних трендов. Очень выгодно продается в Китай. Да и у нас с удовольствием используется. А ведь когда-то Президент перед правительством ставил вопрос ребром – молочная сыворотка не должна пропадать при производстве.

Успех такого бизнеса – здесь не важна форма собственности – это успех страны. Во-первых, задействованы многие предприятия отрасли. Во-вторых, налоги – пополнение бюджета. В-третьих, стабильная валютная выручка, ведь это крупный экспортер. И, наконец, хотя отнюдь не в последнюю очередь, достойные рабочие места – хорошие зарплаты. Александр Лукашенко:

В стране осуществлен переход от концепции развития сельхозпроизводства к концепции развития сельской местности в целом. Это позволило возродить белорусскую деревню с ее экономическим потенциалом. Да вы это прекрасно чувствуете и знаете сами, потому что непосредственно работаете в этом потенциале и его создаете. Сегодня по выпуску абсолютного большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь существенно превосходит другие страны Содружества Независимых Государств. А по производству молока опережает такие развитые страны, как Нидерланды, Германия, Франция. В продовольственном отношении Беларусь стала не только самодостаточной, но и экспортоориентированной. Наверное, не все, потому что коллектив у вас очень молодой, я уже говорил вашим хозяевам и руководителям, были времена в памяти многих, когда мы себе позволить такого ассортимента и такого количества товаров в Беларуси не могли. Помните знаменитые талоны, сейчас мы об этом забыли, слава богу. Объем реализованного за рубеж продовольствия в 2016 году превысил $4 млрд. И это на рынке падения цен. В настоящее время по некоторым позициям, например, по экспорту сливочного масла, творога, обезжиренного молока, мы вошли в число мировых лидеров.

Что касается внутреннего рынка, то он давно насыщен отечественными продуктами питания, которые благодаря высокому качеству, доступности успешно конкурируют с импортными аналогами. За достижения в хозяйственном развитии компании присуждено Почетное государственное знамя.

В подарок Президенту – целая корзина с продукцией местного производства. И масло, и десерты, и сыры. Кстати, брестская компания единственная в стране построила целый завод по производству творога. Сегодня продукт пользуется большим спросом на российском рынке. По ходу, к слову, затронули вопрос поставок и еще одному нашему постоянному партнеру. В Китай пока что отправлять продукцию по железной дороге не выгодно – дело в тарифах. В том числе ценах на просторах Союзного государства. Президент поручает вопрос изучить и просчитать возможные варианты решения. Здесь же, на «Савушкине», настроены не просто развивать зарубежные поставки, а конкурировать с мировыми компаниями.

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

Мы конкурировать готовы, мы за здоровую конкуренцию. Если нас раньше гоняли по этой полке, то сегодня мы твердо стоим. 50% десертов – это наши, и мы об этом громко говорим. И это не так просто, а сделано все потихоньку, шаг за шагом. Мы все равно заняли то место, которое нам положено сегодня иметь как флагману молочной отрасли. Своим козырем в рукаве здесь считают кадры. В компании сейчас работают более 3 тысяч человек.

Ольга Ковальчук, юрист ОАО «Савушкин продукт»:

Сотрудники в нашей организации – в основном это молодые люди. Люди, которые стремятся в своей работе развиваться, достичь каких-то определенных высот. И, конечно же, для этого созданы все необходимые, достойные и качественные условия. У нас помимо какой-то работы еще есть возможность и отдыхать, проводятся для этого специальные мероприятия, создаются условия. И они все существуют. И, конечно же, можно говорить о достойном уровне, комфорте и надлежащем качестве организации труда.