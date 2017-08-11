«Продукция предприятия на столе практически в каждой семье»: Александр Лукашенко посетил предприятие «Савушкин продукт» в Бресте

Новости Беларуси. Брестский регион – его проблемы и перспективы, а также зарплаты, строительство и работа перерабатывающей промышленности. Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общаясь 11 августа с коллективом предприятия «Савушкин продукт», глава государства отметил его достойную работу, назвав производство локомотивом, которое тянет за собой целый ряд отраслей. По словам Президента, Беларусь получает солидную отдачу от средств, вложенных в модернизацию перерабатывающей промышленности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Продукция предприятия сегодня на столе практически в каждой семье. Благодаря широкому ассортименту, отменному качеству, товары под этим брендом снискали популярность не только на родине, но и далеко за ее пределами. Их охотно покупают в России, Украине, странах Евросоюза, Китае, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Южной Корее, Израиле и многих других государствах. Только в прошлом году объем экспорта составил свыше 210 миллионов долларов.

Успехи предприятия абсолютно не случайны. Они являются ярким отражением целенаправленной политики, проводимой нами в агропромышленном секторе. В стране осуществлен переход от концепции развития сельхозпроизводства к концепции развития сельской местности в целом. Это позволило возродить белорусскую деревню с ее экономическим потенциалом. Да вы это прекрасно чувствуете и знаете сами, потому что непосредственно работаете в этом потенциале и его создаете. Сегодня по выпуску абсолютного большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь существенно превосходит другие страны Содружества Независимых Государств. А по производству молока опережает такие развитые страны, как Нидерланды, Германия, Франция. В продовольственном отношении Беларусь стала не только самодостаточной, но и экспортоориентированной. 11 августа Александр Лукашенко вручил коллективу Почетное государственное знамя, назвав это событие еще одной яркой страницей в истории предприятия.

Также сегодня, 11 августа, Президенту рассказали о социально-экономическим развитии региона в целом. Разговор состоялся в молодом микрорайоне Бреста, где в ближайшее время должны построить 37 многоквартирных домов. Обсуждали и занятость населения. Президент уверен: людей необходимо приучать к труду, даже если для этого придется использовать специальные меры. Подняли и тему средней зарплаты: ее необходимо закрепить на уровне в 1000 рублей. И подтянуть эту планку при необходимости уже к 2018 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тысячу рублей будем иметь, но это будет среднее. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх – это хорошо. Но есть же половина, может, где-то и чуть меньше предприятий, где мы не дотягиваем до этого уровня и вообще зарплата небольшая. Поэтому в 18-19-й год мы беремся за эти вот нижние – те, кто мало зарабатывает, чтобы в 18-м году их подтянули уже к 500 долларам, 1000 рублям. Хотя бы ближе. Ну и за счет их и в перспективе тех, кто достигли, мы будем иметь уже, может, 1500 тысячи рублей.