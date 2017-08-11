Новости экономики за 11.08.2017

Новости Беларуси. Цены на яблоки постепенно снижаются – некоторые сорта можно купить меньше, чем за рубль. Не повышаются уже вторую неделю подряд цены на огурцы и помидоры, так что это самое благоприятное время для любителей зелени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно ли уже сейчас приступать к домашнему консервированию и насколько это выгодно, спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой.

Если у вас нет собственной дачи, а зимние запасы все-таки предпочитаете сделать, то самое время отправляться за огурцами, помидорами и капустой.

ПОХОД НА РЫНОК

Огурцы на рынке стоят от 60 копеек, а капуста – от 49. Антирекорды кабачков – от 27 копеек за килограмм. Самая большая разбежка цен на импортные помидоры: от 50 копеек до 8 рублей за килограмм, зато максимальная стоимость наших – 3 рубля. С перцем спешить не стоит – цены подешевеют во время массового сбора урожая. А до этого еще минимум 2, а то и 3 недели.

МЕБЕЛЬ И ОБОИ В КАЗАХСТАН

Предприятия лесной и бумажной промышленности нарастили экспорт в Казахстан. На треть, до 10 млн долларов, увеличились объемы поставок за первые полгода. Самый большой спрос в Казахстане на нашу мебель – ее поставки занимают 65%, а это почти 7 млн долларов. Помимо этого в Казахстан экспортируются древесные плиты, фанера, пиломатериалы, двери, обои, картон и даже спички.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА МЕСЯЦ

Быстро и без потери качества. По всей стране началась реализация пилотного проект – капитальный ремонт за месяц. Таким образом, в Министерстве ЖКЖ планируют пересмотреть сроки реконструкции, при этом качество выполнения работ пострадать не должно. В каждой области будет выбран такой экспериментальный дом. После обновления специалисты дадут оценку: на сколько в целом можно сократить сроки и реально ли уложиться в 30 дней. Сейчас дома ремонтируются в среднем 3-3,5 месяца.