Лучшие в Минской области: в Слуцком районе чествовали экипажи, намолотившие по две тысячи тонн зерна каждый

Новости Беларуси. «Уборочная на миллион». Хлеборобы Минской области преодолели заветный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Слуцком районе сегодня чествовали экипажи намолотившие, по две тысячи тонн зерна каждый. Сегодня это лучший результат в Минской области.

Примечательно, что в передовиках две семейные династии. Взаимопонимание и любовь к своему делу в который раз выделяют их среди общего числа тружеников села и людей преданных земле.

Михаил Фандюхин, старший комбайнер сельхозпредприятия Слуцкого района:

В слаженном коллективе, когда у нас, как говорится, и поля подготовлены хорошо, урожай хороший. Потому и результат есть.

Александр Анципцев, старший комбайнер сельхозпредприятия Слуцкого района:

Техника не подводит, работаем. Урожай хороший, собрать нужно вовремя, пока нет дождей, осыпаний. Так что работаем пока прекрасно. В скорости аграрии главной житницы страны уступают комбайнерам Брестчины, лидерам этой уборочной компании. На юго-западе страны уже убрано 80% площадей. В Минской области своего часа ждет практически половина посевов, что дает надежду и на второй миллион в копилке достижений аграриев столичного региона.

Николай Красуцкий, директор сельхозпредприятия Сулцкого района:

Про урожай можно и не говорить. Посмотреть на это прекрасное поле, видно, какие колосья, как они свисают. Есть результат. И самое главное: не так считаю центнер, как считаю деньги. А деньги когда? Когда качество пшеницы. У нас вся пшеница третьего класса. Это максимальная цена.