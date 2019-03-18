Прямой эфир

Пилотный проект по маркировке обуви стартует в Беларуси 15 апреля

18 марта 2019 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пилотный проект по маркировке обуви начнется 15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписано соответствующее постановление правительства.

Пилотный проект по маркировке обуви стартует в Беларуси 15 апреля-1

Эксперимент проводится для испытания новых механизмов маркировки. Они нужны не только для контроля за легальностью оборота товаров, но и для обеспечения бесперебойного экспорта в государства-члены ЕАЭС.

Тесты системы продолжатся до конца года. Производители и продавцы смогут участвовать в проекте на добровольной основе.

О других новостях экономики за 18 марта читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские двигатели будут собирать на Кубе
18 марта 2019 16:32

Белорусские двигатели будут собирать на Кубе

Во всех районах Брестской области началась посевная
18 марта 2019 14:16

Во всех районах Брестской области началась посевная

IV Неделя белорусского предпринимательства открывается в Минске
18 марта 2019 08:06

IV Неделя белорусского предпринимательства открывается в Минске