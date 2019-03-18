Новости экономики за 18.03.2019

Реальные располагаемые денежные доходы, то есть то, что остается после уплаты налогов, сборов, взносов, скорректированные на инфляцию, в 2019 году продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответы на эти и другие вопросы узнаем у нашего экономического обозревателя Сергея Савицкого.

Новости Беларуси. Какие страны больше всего покупают карьерные самосвалы БелАЗа? Сколько денег получит счастливый обладатель рекордного для Беларуси джекпота?

За январь – плюс 7,2 %. В общем объеме этих доходов по-прежнему две трети занимает зарплата, четверть – различные социальные выплаты: пенсии, пособия и стипендии. 7,5 % приходится на доходы от предпринимательской деятельности.

БЕЛАЗЫ В 2019 ГОДУ УЖЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ В 19 СТРАН МИРА

БелАЗ в 2019 году уже поставил свою продукцию в 19 стран мира. Всего же на экспортной карте предприятия – 37 стран.

Главным партнером является Россия, на которую приходится две трети товарооборота. Кроме нее в первой пятерке Великобритания, Узбекистан, Украина и США. Причем именно по дальнему зарубежью в настоящий момент отмечается наиболее заметный темп роста экспорта – более 55 %. Особенно перспективно складываются отношения с Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Монголией, Польшей, Чехией, Чили и Эстонией.

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