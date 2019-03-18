Белорусские двигатели будут собирать на Кубе

Новости Беларуси. Белорусские двигатели будут собирать в Украине и на Кубе. Стало известно, что сейчас идут переговоры об организации в этих странах сборочных производств Минского моторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будут производства двигателей с последующей их установкой на тракторы и комбайны.
Сейчас завод поставляет свою продукцию на конвейеры 49 предприятий Беларуси, России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В частности, они применяются в технике МАЗ, МТЗ, ОАО «Амкодор» и многих других. В 2018 году было выпущено 44 тысячи двигателей, в 2019 году планируется 47 тысяч.
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