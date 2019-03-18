Белорусские двигатели будут собирать на Кубе

Новости Беларуси. Белорусские двигатели будут собирать в Украине и на Кубе. Стало известно, что сейчас идут переговоры об организации в этих странах сборочных производств Минского моторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будут производства двигателей с последующей их установкой на тракторы и комбайны.