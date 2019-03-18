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Во всех районах Брестской области началась посевная

18 марта 2019 14:16
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Новости Беларуси. Аграрии юга Беларуси приступили к посевной. Кампанию начали во всех районах Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех районах Брестской области началась посевная-1

Сев ведется выборочно на более высоких и прогретых участках полей. В основном сейчас высеваются овес, зернобобовые и однолетние культуры. Активно в работу включились хозяйства Кобринского района, где ранними яровыми культурами уже засеяно более 10 % площадей. В числе лидеров также аграрии Брестского, Лунинецкого и Дрогичинского районов.

В 2019 году в регионе настраивались на более раннее начало полевых работ: готовили технику, топливо, поэтому работы выполняются планово. Правда, переувлажненность почвы сказывается на оперативности.

Во всех районах Брестской области началась посевная-4

Леонид Манько, заместитель директора сельхозпредприятия:
Год на год не приходится. Надо сеять, не ожидать, потому что техники у нас не так много, чтобы закрыть быстро, в течение 10 дней. Потому что и дожди проходят. Мы начали, и считаем, что это правильно. Все-таки весна уже пришла, надо ускоряться.

К этому времени в Брестской области яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами уже засеяны 4500 гектаров.

# Посевная кампания # Экономика # Леонид Манько # Фотофакт

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