Во всех районах Брестской области началась посевная

Новости Беларуси. Аграрии юга Беларуси приступили к посевной. Кампанию начали во всех районах Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сев ведется выборочно на более высоких и прогретых участках полей. В основном сейчас высеваются овес, зернобобовые и однолетние культуры. Активно в работу включились хозяйства Кобринского района, где ранними яровыми культурами уже засеяно более 10 % площадей. В числе лидеров также аграрии Брестского, Лунинецкого и Дрогичинского районов.

В 2019 году в регионе настраивались на более раннее начало полевых работ: готовили технику, топливо, поэтому работы выполняются планово. Правда, переувлажненность почвы сказывается на оперативности.