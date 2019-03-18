IV Неделя белорусского предпринимательства открывается в Минске

Новости Беларуси. Развитие деловой инициативы, поддержка бизнеса, роль предпринимателей в регионах – эти вопросы в ближайшие дни будут в центре внимания представителей и бизнеса, и госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.