IV Неделя белорусского предпринимательства открывается в Минске

Новости Беларуси. Развитие деловой инициативы, поддержка бизнеса, роль предпринимателей в регионах – эти вопросы в ближайшие дни будут в центре внимания представителей и бизнеса, и госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Развитие деловой инициативы, поддержка бизнеса, роль предпринимателей в регионах – эти вопросы в ближайшие дни будут в центре внимания представителей и бизнеса, и госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси открывается Неделя предпринимательства. Дискуссии пройдут на различных площадках. Запланированы обучающие семинары, конференции, выступления топ-менеджеров крупных компаний. Участники встреч обсудят важнейшие направления предпринимательской деятельности: доступность финансов, партнерство бизнеса и власти, нормативная база. Ключевым событием недели станет деловой форум. Ожидается, что здесь представят проект Национальной платформы бизнеса Беларуси.