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Первый беспилотный БелАЗ-многотонник представят в 2019 году

23 января 2019 12:13
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Новости Беларуси. Первый беспилотный БелАЗ-многотонник может сойти с конвейера уже к концу 2019 года. Амбициозными планами 23 января поделились белорусские ученые, подводя итоги 2018-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый беспилотный БелАЗ-многотонник представят в 2019 году-1

Год выдался действительно результативным, причем во всех направлениях. Так, открыли новый закон планетарных расстояний в Солнечной системе. Меркурий сегодня изучает японский космический аппарат, оснащенный белорусскими экранами для защиты от излучения.

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Нами создана автоматизированная система контроля за радиационной обстановкой в районе Белорусской АЭС. Наши разработчики представили миру также целый ряд новых медикаментов, в частности – для лечения рассеянного склероза. Создан и первый белорусский электромобиль. Ну а сейчас белорусские ученые продолжают работу над беспилотным многотонником.

Первый беспилотный БелАЗ-многотонник представят в 2019 году-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Когда в карьере надо опускаться глубоко вниз, там часто загазованность, задымленность, и пилотам, водителям, там очень сложно работать. А беспилотные автомобили могут очень успешно работать, там ведь только хорошие системы надо. Думаю, что мы сможем такое создать.

Первый беспилотный БелАЗ-многотонник представят в 2019 году-7

Сотрудничество науки и производства приносит все больше пользы экономике: в 2018 году экспорт инновационной продукции вырос на 20 %.

# БелАЗ # Экономика # Владимир Гусаков # Фотофакт

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