Первый беспилотный БелАЗ-многотонник представят в 2019 году

Новости Беларуси. Первый беспилотный БелАЗ-многотонник может сойти с конвейера уже к концу 2019 года. Амбициозными планами 23 января поделились белорусские ученые, подводя итоги 2018-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год выдался действительно результативным, причем во всех направлениях. Так, открыли новый закон планетарных расстояний в Солнечной системе. Меркурий сегодня изучает японский космический аппарат, оснащенный белорусскими экранами для защиты от излучения.

Лечение рака, полёт на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м

Нами создана автоматизированная система контроля за радиационной обстановкой в районе Белорусской АЭС. Наши разработчики представили миру также целый ряд новых медикаментов, в частности – для лечения рассеянного склероза. Создан и первый белорусский электромобиль. Ну а сейчас белорусские ученые продолжают работу над беспилотным многотонником.