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МВД рекомендует банкам серьёзнее относиться к интернет-безопасности

22 января 2019 16:38
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Новости Беларуси. Министерство внутренних дел рекомендовало банкам повысить безопасность системы «Интернет-банк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

МВД рекомендует банкам серьёзнее относиться к интернет-безопасности-1

Среди прочего специалисты ведомства просят запретить установку простых паролей, в том числе одинакового имени пользователя и пароля, а также предусмотреть установку по умолчанию доступа к кабинету пользователя только с белорусских IP-адресов и обязательную смену пароля при первом входе.

МВД рекомендует банкам серьёзнее относиться к интернет-безопасности-4

По данным МВД в последнее время количество хищений с помощью компьютерной техники резко возрастает. Только в 2018 году таких случаев зафиксировано более 3500.

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# Правила безопасности # Экономика # Фотофакт

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