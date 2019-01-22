МВД рекомендует банкам серьёзнее относиться к интернет-безопасности

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел рекомендовало банкам повысить безопасность системы «Интернет-банк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди прочего специалисты ведомства просят запретить установку простых паролей, в том числе одинакового имени пользователя и пароля, а также предусмотреть установку по умолчанию доступа к кабинету пользователя только с белорусских IP-адресов и обязательную смену пароля при первом входе.