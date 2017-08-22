Видеофакт: первый белорусский электромобиль презентован в Минске

Новости Беларуси. Динамичный и хорошо разгоняется: 22 августа презентовали первый белорусский электромобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без подзарядки он может преодолеть до 150 километров. Экономичный и экологичный – пока это только образец. Какой путь предстоит преодолеть разработке отечественных конструкторов до промышленного конвейера? На испытательном полигоне 22 августа аншлаг. Журналисты просто стеной обступили новинку нашего автопрома. Пока это только экспериментальный образец белорусского электромобиля, подчеркивают разработчики. Но уже сейчас с неподдельным интересом заглядывают под капот этого чуда техники даже сами ученые мужи.

В целом авто готово к путешествиям. Правда, пока не на самые длительные расстояния. Четыре часа зарядки – это примерно 100 километров. Кстати, зарядить авто можно хоть от домашней розетки. Ольга Коршун, СТВ:

Пожалуй, одно из главных достоинств электромобиля – это его экономичность. Эксперты подсчитали, что примерно 100 километров езды на такой машине обойдется в 2-3 рубля. Машина движется практически бесшумно. А чтобы на ней ехать, не нужно никаких специальных навыков. Чтобы создать такой автомобиль, нашим разработчикам понадобилось меньше года. Сейчас его максимальная скорость составляет 110 километров в час. Чтобы придать ускорение техническому прогрессу, наши ученые разрабатывают супер-конденсатор. Проще говоря, это большой накопитель энергии.

Валерий Федосюк, генеральный директор Научно-практического центра по материаловедению НАН Беларуси:

Суперконденсатор быстро заряжается и быстро отдает емкость. А аккумулятор классический медленно заряжается и медленно отдает свою емкость. Лучший вариант – это когда они работают в тандеме. А вот так выглядит первый «Аист» технического прогресса. При этом заново изобретать велосипед никто не старался, придумали только мотор-колесо. Оно съемное и подходит практически к любому велосипеду, понадобится только специальный ключ. Кстати, на этом электровелосипеде за день можно накрутить до 60 километров.

Инженер-разработчик мотор-колеса:

Ведутся разговоры по рекуперации. Если человек сам едет или с горки катится, включается режим зарядки аккумулятора. Электробусы, электромобили, мотор-колесо – это звенья одной энергоэффективной цепи.