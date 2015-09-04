Первый белорусско-китайский гуманитарный научный форум прошел в Пекине 4 сентября

Новости Беларуси. Поднебесное сотрудничество. 4 сентября в Пекине прошел первый белорусско-китайский гуманитарный научный форум. В Академии общественных наук собрались ведущие специалисты двух стран. Намерение об активизации диалога ученые скрепили подписями в соглашении о взаимодействии.

В следующий раз гуманитарии встретятся уже в Минске. Сегодня в центре внимания — участие Беларуси в проекте экономический пояс Шелковый путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня прозвучала мысль создания института-школы «Академия Шелковый путь» для того, чтобы готовить менеджеров, экономистов, управленцев для таких глобальных проектов. Я думаю, это будет интересно, и этим ученые наших стран будут заниматься также в будущем.

Лейтмотивом форума стала роль двух стран во Второй мировой войне. И не удивительно, ведь прошел он в дни празднования 70-летия ее окончания. Так, накануне в Пекине, в самом центре китайской столицы – на площади Тяньаньмэнь, прошел парад. Масштабный военный смотр объединил солдат из 18 стран. Внушительным был и список почетных гостей. На трибунах за красочным действом наблюдали лидеры трех десятков государств, в том числе и президент Беларуси.