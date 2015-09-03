Беларусь и Греция обсуждают возможность создания совместного производства меховых изделий

Беларусь и Грецию объединят шубы. Сейчас стороны обсуждают возможность создания совместного предприятия. А это позволит отечественному производителю расшириться как количественно, так и качественно. И все возможности для этого у нас есть. В Минске прошел показ меховых творений белорусских авторов. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ выясняла, есть ли спрос на отечественные шубы?

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Блестящий, мягкий, густой … Белорусский мех давно покорил европейские подиумы и аукционы. Речь идет о самой пушнине, но задача сегодня несколько иная. Вот так выглядят шубы, которые отшиваются у нас, и теперь модное слово за ними.

Виктория Лагун, продавец-консультант мехового салона:

У иностранцев обычно пользуются спросом классические модели. Буквально недавно заходила группа китайцев. Забрали пальтишко, а потом вернулись и еще и купили две шапки.

От шикарных манто до меховых сердечек. Все под маркой «сделано в Беларуси». Не вывозить сырье, а отшивать продукцию из «пушистого золота» здесь – такое поручение президент дал потребкооперации два года назад. Впрочем, официально цех по пошиву изделий из норки начал свою работу еще в 2011 году. С тех пор коллекционная линейка расширилась в разы.

Виктория Лагун, продавец-консультант мехового салона:

В наших шубах есть наш белорусский знак качества – специальная метка. По этой меточке специальной программой в телефоне узнаете всю информацию о данном изделии, о мехе.

Залог роскошной шубки – технологии и мех. Здесь знают в нем толк. Калинковичское зверохозяйство – одно из крупнейших в стране. Только норок 12 разновидностей: товар на любой каприз модной индустрии. Самый востребованный сегодня – скандинавский тип белого окраса. Такой можно легко покрасить в самые неожиданные цвета. Словом, универсальное сырьё.

Галина Братцева, главный технолог унитарного предприятия «Калинковичское зверохозяйство Белкоопсоюза»:

Содержание особенное. Вы сами видите, что настелена солома, она содержится в блоках. Подстилается регулярно солома, чтобы обтирался мех, чтобы не росла высоко остевая.

За последние 4 года в хозяйстве произошла настоящая революция. Ручной труд свели к минимуму, полностью перешли на евротехнологию в содержании, оптимизировали поголовье стада. За счёт всего этого себестоимость уменьшили на 60%. Здесь говорят, давно были бы миллионерами, если бы не одно «но». В 2013 цены на мех на мировом рынке упали в 3 раза, однако о том, чтобы отказаться от модернизации, даже не думают. До конца сентября здесь введут суперсовременный цех приготовления кормов. Ведь к моменту, когда цены вновь пойдут вверх, нужно быть готовым на все 100.

И несмотря ни на что, меха не выпадают из тренда. Эти кадры с самого свежего показа меховых тенденций белорусского авторства. Средняя стоимость нашей норки в фирменном магазине – 30 миллионов рублей.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Хороший товар должен иметь хорошую цену. Наши специалисты побыли в Греции и констатируют тот факт, что наши шубы на много дешевле греческих, почти аналогичного качества.

Но чего не отнять у греческого производителя, так это известных на весь мир технологий. Вполне вероятно, они придут и к нам. Сейчас Белкопсоюз обсуждает с Грецией возможность создания совместного предприятия.