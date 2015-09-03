Делегация Национального совета Словацкой Республики с визитом в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси с визитом находится парламентская делегация Словакии. Знакомство со страной гости начали с исторического экскурса. Они посетили мемориальные комплексы «Хатынь» и «Курган Славы». Среди депутатов есть и те, кому приглянулась Синеокая ещё в студенческие годы. Сегодня они открыли для себя новую Беларусь.

Ольга Нахтманнова, депутат Национального Совета Словацкой Республики:

Чувствуется на улицах, что люди спокойные. Когда они узнают, что я из Словакии, они очень интересуются, разговаривают с нами, помогают нам. Я спрашивала, могу ли ночью идти в метро – не боюсь, могу спокойно ездить и ночью. Я ходила по улицам вчера, чувствовала себя спокойно.

Программа визита у депутатов насыщенная. Это не только деловые переговоры, но и посещение ведущих белорусских предприятий. Помимо диалога на межпарламентском уровне, в планах реализация совместных проектов в области инвестиционного и экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роберт Мадей, председатель Конституционного комитета Национального совета Словацкой Республики:

Наши главные намерения – это расширение сотрудничества между нашими Парламентами и между нашими народами. Мы будем очень счастливы также развитию отношений в области культуры, образования и экономики.