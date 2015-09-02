За первое полугодие в предприятия Минска вложено больше $4 млрд иностранного капитала

Новости Беларуси. Инвесторов в столице больше всего интересует сфера услуг. В целом, за первое полугодие в предприятия Минска вложено больше 4 миллиардов долларов иностранного капитала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше всего в столичные организации по-прежнему инвестируют россияне, британцы и голландцы.

Антон Краевский, начальник главного статистического управления Минска:

Для инвестора остается привлекательна сфера торговли. Более 42% вложено именно в эту сферу деятельности. Также по-прежнему привлекательны остаются транспорт и связь. Отрадно, что прямые иностранные инвестиции за первое полугодие приросли на 5% по отношению к прошлому году.