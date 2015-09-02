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За первое полугодие в предприятия Минска вложено больше $4 млрд иностранного капитала

02 сентября 2015 17:35
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Новости Беларуси. Инвесторов в столице больше всего интересует сфера услуг. В целом, за первое полугодие в предприятия Минска вложено больше 4 миллиардов долларов иностранного капитала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше всего в столичные организации по-прежнему инвестируют россияне, британцы и голландцы.

Антон Краевский, начальник главного статистического управления Минска:
Для инвестора остается привлекательна сфера торговли. Более 42% вложено именно в эту сферу деятельности. Также по-прежнему привлекательны остаются транспорт и связь. Отрадно, что прямые иностранные инвестиции за первое полугодие приросли на 5% по отношению к прошлому году.

# Экономика # Инвестиции в Минск # Антон Краевский

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