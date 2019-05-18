Идеи, что изменят мир. В Минске состоялся финал конкурса для старшеклассников velcom YOUTH

Навіны Беларусі. Турыстычны брэнд роднага горада, крыптавалюта для адоранай моладзі і ўрокі фізікі з робатамі. Фіналісты сацыяльна-адукацыйнага праекта velcom YOUTH прадставілі самыя перспектыўныя ідэі ў сферы тэхналогій, культуры і інклюзіі.
Навіны Беларусі. Турыстычны брэнд роднага горада, крыптавалюта для адоранай моладзі і ўрокі фізікі з робатамі. Фіналісты сацыяльна-адукацыйнага праекта velcom YOUTH прадставілі самыя перспектыўныя ідэі ў сферы тэхналогій, культуры і інклюзіі.
TedxYouth @Міnsк – першая інтэлектуальная канферэнцыя для падлеткаў. Яшчэ адной асаблівасцю форума сталі прэзентацыі спікераў выключна на беларускай мове.
Падрабязней – у відэаматэрыяле
* На правах рекламы