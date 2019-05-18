Прямой эфир

Идеи, что изменят мир. В Минске состоялся финал конкурса для старшеклассников velcom YOUTH

18 мая 2019 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Турыстычны брэнд роднага горада, крыптавалюта для адоранай моладзі і ўрокі фізікі з робатамі. Фіналісты сацыяльна-адукацыйнага праекта velcom YOUTH прадставілі самыя перспектыўныя ідэі ў сферы тэхналогій, культуры і інклюзіі.

Идеи, что изменят мир. В Минске состоялся финал конкурса для старшеклассников velcom YOUTH-1

Идеи, что изменят мир. В Минске состоялся финал конкурса для старшеклассников velcom YOUTH-3

TedxYouth @Міnsк – першая інтэлектуальная канферэнцыя для падлеткаў. Яшчэ адной асаблівасцю форума сталі прэзентацыі спікераў выключна на беларускай мове.

Падрабязней – у відэаматэрыяле

* На правах рекламы

# Информационные технологии # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хакатон социально значимых проектов Engineering Jam проходит в Минске
18 мая 2019 12:53

Хакатон социально значимых проектов Engineering Jam проходит в Минске

Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики
17 мая 2019 20:08

Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики

В 2019 году Минфин выплатит долг Светлогорского целлюлозного комбината китайскому банку
17 мая 2019 19:51

В 2019 году Минфин выплатит долг Светлогорского целлюлозного комбината китайскому банку