Запланированы контракты на 60 миллионов долларов: 25 октября в Гомеле открывается Форум регионов Беларуси и Украины

Новости Беларуси. В Гомеле завершаются последние приготовления к первому Форуму регионов Беларуси и Украины. В город уже прибывают гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За подготовкой следил корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

В Гомеле трудно не заметить произошедшие перемены. Уже несколько дней улицы убраны в цвета национальных флагов Беларуси и Украины. А центральная площадь превратилась в глобальную презентационную площадку достижений белорусской промышленности. Комбайны и тракторы, трамваи и автобусы, нефтедобывающая и почвообрабатывающая техника – все то, что может предложить Синеокая Украине.

Выставка крупногабаритной техники как масштабная иллюстрация экономического потенциала кооперации в промышленной сфере. Основная же концентрация бизнес-предложений ожидается под сводами Дворца легкой атлетики. 1200 квадратных метров стендов и павильонов – более полутора сотен предприятий из разных уголков Беларуси и Украины.

Николаевская область – это один из лидеров украинского сельхозпроизводства: именно здесь вырабатываются знаменитые виноградные вина, фруктовые соки и томатная паста. Солнечный и гостеприимный край готов предложить белорусам самое лучшее.

Светлана Калинина, заместитель начальника управления Николаевской областной государственной администрации:

Мы очень рады будем вас приветствовать на наших курортах. Основные курортные зоны – Коблево, Очаков, Рыбаковка. В нашей области более 70 километров песчаных пляжей ожидают белорусских туристов.

В свою очередь интересы в Николаевской области есть и у Беларуси. Именно в этом южном регионе не первый год собирают белорусские тракторы для всей Украины. Расширить существующие и наладить новые экономические отношения в Гомель прибыли делегации из 17 украинских регионов.

Марина Филонова, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

В рамках форума проходит консультационный совет Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины, в котором будут принимать участие оба руководителя и большое количество бизнеса, те, которые заинтересованы во взаимном сотрудничестве. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве, уже рабочие группы заехали, ведутся переговоры. Конечно, будут В2В переговоры. Мы их будем проводить как в рамках консультационного совета, так и так и на самой выставке.

Более 250 представителей деловых кругов двух стран приедут в Гомель с вполне конкретной целью: углубить взаимодействие бизнес-сообществ регионов Украины и Беларуси, развивая многовекторное сотрудничество. В основе экономика, но к общей цели должны вести соглашения в сфере науки, образования и даже развития традиций.

Андрей Конюшко, заместитель председателя Гомельского облисполкома:

На полях форума (планируется заключить – прим. ред.) ряд как коммерческих контрактов, так и межгосударственных и межрегиональных. Если говорить о коммерческих контрактах, то довольно знаковый – подписание договора «Белоруснефти» с ПАО «Укргаздобыча» на проведение различных, в том числе сервисных, работ силами белорусских специалистов в Украине. Ну и, конечно, ряд торгово-экономических контрактов, связанных как с поставкой наших товаров в Украину, так и из Украины к нам.

60 миллионов долларов за два дня форума – запланированных контрактов. Цифра впечатляет. Однако основной эффект ожидается от деловых контактов, которые еще только случатся в дни форума. Товарооборот между нашими странами в 2019 году должен достигнуть 8 миллиардов долларов.