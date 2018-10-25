В Гродненской области убрали более 70% площадей сахарной свёклы

Новости Беларуси. Гродненская область – лидер в стране по урожаю сахарной свёклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйствах региона убирают около 500 центнеров с гектара.

А в Гродненском районе урожайность и вовсе свыше 700 центнеров. Уборка сейчас в самом разгаре – свёклоуборочные комбайны уже обработали больше 70% площадей и накопали свыше миллиона тонн сладкого корнеплода.

Именно в конце октября свёкла набирает максимальную сахаристость – показатель выше прошлогоднего. И это несмотря на то, что летняя засуха не способствовала урожаю.

Дмитрий Брукиш, первый заместитель председателя СПК имени Сенько:

Мы ожидали большего ущерба для урожая сахарной свёклы. Но ввиду того, что солнечных дней было много – растения справились с этим стрессом. И на сегодняшний день мы можем говорить о том, что уже у нас есть средняя урожайность по хозяйству 810 центнеров, сахаристость находится на данный момент на уровне 18%. Урожайность радует. Благодаря сахарной свёкле формируем определённый кошелёк в хозяйстве – это наша коммерческая культура.